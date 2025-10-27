Baltijas balss logotype
Затраты на строительство в Латвии практически замерли, немного выросли зарплаты

Бизнес
Дата публикации: 27.10.2025
LETA
Изображение к статье: Затраты на строительство в Латвии практически замерли, немного выросли зарплаты

Затраты на строительство в Латвии в третьем квартале выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,1%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Зарплаты рабочих за этот период выросли на 5,1%, расходы на содержание и эксплуатацию машин и механизмов - на 2,2%, а цены стройматериалов - на 0,2%.

В третьем квартале этого года по сравнению со вторым кварталом уровень затрат на строительство повысился на 0,7%. Зарплаты рабочих выросли на 1,4%, расходы на содержание и эксплуатацию машин и механизмов - на 0,5%, цены стройматериалов - на 0,3%.

В сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2024 года уровень затрат на строительство также увеличился на 2,1%. Зарплаты рабочих выросли на 5,3%, расходы на содержание и эксплуатацию машин и механизмов - на 2,3%, цены стройматериалов - на 0,2%.

Наибольшее влияние на рост уровня строительных затрат за год оказало повышение зарплат вспомогательных рабочих в дорожном строительстве, рабочих-отделочников (кровельщиков, штукатуров, сантехников), монтажников и электриков.

По сравнению с августом уровень затрат на строительство в сентябре повысился на 0,1%. Зарплаты рабочих увеличились на 0,6%, расходы на содержание и эксплуатацию машин и механизмов - на 0,1%, а цены стройматериалов снизились на 0,2%.

#цены #строительство
