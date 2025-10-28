Baltijas balss logotype
Amazon планирует сократить до 30 000 офисных рабочих мест 0 139

Бизнес
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Amazon планирует сократить до 30 000 офисных рабочих мест
ФОТО: Unsplash

Американская компания интернет-торговли «Amazon» готовится ликвидировать до 30 000 офисных рабочих мест, сообщает издание Wall Street Journal, пишет LETA со ссылкой на DPA.

Источники издания указывают, что эти планы связаны с усилиями по сокращению расходов и численности персонала, которая резко возросла во время пандемии коронавируса, когда потребители всё активнее переходили на онлайн-покупки.

Предполагается, что сокращения затронут почти 10% из примерно 350 000 офисных сотрудников компании.

Генеральный директор «Amazon» Эндрю Джесси уже предупредил работников, что часть рабочих мест может быть заменена искусственным интеллектом. В июне он заявил, что всё более широкое использование генеративного ИИ и ИИ-агентов в ближайшие годы приведёт к снижению численности сотрудников компании.

Всего «Amazon» по всему миру нанимает более 1,5 миллиона человек, большинство из которых заняты на складах компании.

Оставить комментарий

Видео