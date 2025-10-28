Кроме того, введен запрет на операции через платежную систему «Мир».

Популярная у россиян «лазейка» для получения карт ушедших из страны Visa и Mastercard попала под прицел властей Евросоюза.

В рамках 19-го пакета санкций, который ЕС утвердил в четверг, в «черные списки» был внесен белорусский филиал Альфа-банка — крупнейшего частного банка РФ.

Белорусский Альфа-банк попал под блокирующие санкции, которые запрещают любые операции с ним и подразумевают полную блокировку активов. Аналогичные меры введены против белорусских «дочек» Сбера и ВТБ, а также филиалов ВТБ в Казахстане и Китае. Санкции вступают в силу со 2 декабря.

Карты белорусского Альфа-банка были популярны у россиян, путешествующих за границей, так как из России платежные системы Visa и Mastercard ушли в 2022 году, а в соседней Белоруссии осталась возможность их получить.

Представитель банка сообщил Reuters, что его юристы уже разбираются в данной ситуации, но все карты банка пока работают в прежнем режиме. Банк пообещал проинформировать клиентов в случае изменения ситуации.

Также в рамках 19-го пакет ЕС запретил транзакции с Альфа-банком, МТС-банком, Абсолют банком, с российским стейблкоином А7А5. Кроме того, введен запрет на операции через платежную систему «Мир» Национальной системы платежных карт (НСПК) и Систему быстрых платежей.

В санкционном списке ЕС упомянуты ряд банков Таджикистана и Киргизии, и белорусские БелВЭБ и Белгазпромбанк. Под санкции ЕС также попали «Полюс», крупнейший российский автопроизводитель «Автоваз», стальной холдинг «Евраз», транспортный холдинг Fesco.