«Лукойл» продаст активы за рубежом из-за санкций США 2 355

Бизнес
Дата публикации: 28.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Лукойл» продаст активы за рубежом из-за санкций США
ФОТО: dreamstime

Российская нефтяная компания «Лукойл» в понедельник объявила о намерении продать свои активы за границей, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Активы будут проданы в связи с решением США, принятым на прошлой неделе, ввести санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла» — из-за отказа России прекратить войну против Украины.

«Поскольку некоторые страны ввели ограничительные меры против этой компании и её дочерних предприятий, компания объявляет о намерении продать свои международные активы», — говорится в заявлении «Лукойла».

Компания добавила, что процесс торгов уже начался.

После дипломатической активности и первых прямых переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся более трёх лет назад, попытки прекратить войну в Украине заморожены и не демонстрируют признаков прогресса.

Незадолго до введения санкций президент США Дональд Трамп отменил запланированный саммит с главой РФ Владимиром Путиным. Путин заявил, что эти санкции являются «серьёзными», но недостаточными для разрушения российской экономики, которая уже подвергается множеству международных ограничений.

Санкции предусматривают замораживание всех активов «Роснефти» и «Лукойла» в США и запрет американским компаниям заключать сделки с этими российскими фирмами.

«Роснефть» и «Лукойл», на долю которых приходится 55% российской нефтедобычи, также включены в реестр юридических лиц, подпадающих под санкции — SDN.

Компании, сотрудничающие с этими российскими предприятиями, получили от Вашингтона один месяц на прекращение связей с ними. В противном случае этим компаниям грозят вторичные санкции, которые лишат их доступа к американским банкам, торговым компаниям, перевозчикам и страховщикам.

#санкции против россии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(2)
  • З
    Злой
    28-го октября

    Уже гада 3 торговля между Россией и США фактически прекращена и равна нулю, какой смысл вообще о чём- то говорить, рвите дипотношения и всё!

    7
    2
  • З
    Злой
    28-го октября

    Одно не понятно, зачем Путин с ним встречается,, послал бы куда подальше и забыл бы о существовании заокеанской страны.

    9
    2

