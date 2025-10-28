На четвертый год войны с Украиной российская экономика начала постепенно замедляться. Эксперты связывают это с перераспределением ресурсов на нужды фронта в ущерб производственным гражданским отраслям, а также с сокращением нефтегазовых доходов.

Это отражается на обычных гражданах. Согласно опросу "Левада-центра", россияне считают, что в 2024 году стали жить хуже, а возможностей хорошо зарабатывать стало меньше. Каждому четвертому приходилось отказываться от покупки продуктов из-за нехватки денег.

Прогнозируемое повышение НДС в 2026 году только усугубит ситуацию. Поскольку на некоторые товары сохранится льготная ставка, сильнее всего это, вероятно, ударит по среднему классу.

Ксении (имя изменено) сейчас 24 года. Она родом из небольшого города, но несколько лет назад переехала в Петербург. Формально ее доходы выросли, но из-за аренды и более высоких бытовых расходов свободных денег в итоге остается совсем немного.

По профессии Ксения – маркетолог. У нее есть основная работа и несколько подработок, но даже этого, по словам Ксении, недостаточно, чтобы комфортно жить в Петербурге.

Она старается экономить на путешествиях, покупке бытовой техники, а также пока отказывается от вложений в недвижимость и от покупки машины. Из регулярных расходов она сократила траты на салоны красоты, рестораны и доставки – теперь позволяет себе это не чаще раза в месяц. Не экономит Ксения только на здоровье и одежде: считает, что для ее профессии важно выглядеть ухоженно.

Путешествия при этом остаются для нее очень важными. Отказываться от них полностью Ксения не хочет:

"Хочется мир посмотреть так или иначе – какая бы ситуация геополитическая ни была в стране, какой бы кризис ни был. Я знаю, что все я не посмотрю в жизни, но хотя бы что-то самое популярное, доступное обязана посмотреть. Хочется получить новые эмоции, посмотреть, как люди живут, попробовать что-то новое, какие-то новые хобби, еду, посмотреть на красивые виды".

Ксения признается, что она думает над тем, чтобы оплачивать путешествия в кредит.

"Раньше отпуск оплачивали мои родители, а сейчас я выросла, и вот уже шесть лет не была за границей. Потому что сначала я закончила школу, потом училась в университете – не работала. А потом начала работать, но этих денег не хватало на то, чтобы уехать за границу, даже тогда. Сейчас зарплаты и вовсе не хватает. С зарплатой в 100 тысяч рублей (более $1200), живя в чужом городе, оплачивая аренду, откладывать на поездку стоимостью в 300 тысяч рублей (почти $3700) становится просто нереально", – делится Ксения.

Невозможность откладывать сейчас деньги Ксения связывает и с ростом цен, и с нехваткой финансовой дисциплины.

"С каждым годом все дорожает, – говорит она. – Помимо того, что билеты теперь дорогие, нужно еще визу оформить – а это долгий процесс. И каждым годом пошлины все дорожают. Даже загранпаспорт сделать – это уже 6 тысяч рублей (почти $74). Это дополнительные расходы. И я думаю, они будут с каждым годом только увеличиваться, потому что у нас такое положение в стране, что хотят с бедного народа деньги брать. Не со своих кошельков бесконечных, а с народа, и это плохо".

Экономия и более осознанное распределение трат помогают Ксении выстраивать финансовую безопасность. Сейчас это ее главная цель:

"Без этого ни о какой загранице, даже отдыхе на российских курортах и речи быть не может. Пока у меня все очень шатко-валко в жизни – с работой не понятно еще, что будет. Работодатели в принципе сейчас не держатся за маркетологов".

Чтобы себя подбодрить, Ксения ищет недорогие или бесплатные способы отдохнуть в Петербурге. Иногда может "побаловать" себя недорогим заказом на Wildberries или кофе на вынос.

Антон (имя изменено) живет в Воронеже. Ему 34 года, он работает дизайнером интерфейсов.

До начала полномасштабной войны с Украиной зарабатывал около 200 тысяч рублей в месяц (больше $2400). Но за последние три года заказов стало меньше, а оплату за проекты урезали. Сейчас его доход сократился на четверть.

На эти деньги они живут с женой, двухлетним сыном, двумя кошками и двумя собаками. Супруга сейчас не работает – пишет диссертацию.

Помимо снижения доходов, Антон рассказывает, что выросли цены на продукты. По его словам, сильнее всего подорожали овощи, макароны, крупы и молочные продукты.

Чтобы укладываться в бюджет, семья начала питаться проще, закупается в гипермаркете "Лента". Кроме того, стараются покупать вещи оптом: например, сразу берут много подгузников и смесей для ребенка.

От доставки еды и ресторанов тоже отказались. Раз в два месяца только могут позволить себе заказать роллы.

Жене пришлось сократить расходы на косметологию. Если раньше она тратила около 25 тысяч рублей в месяц (больше $300) на различные процедуры, то теперь эта статья расходов почти исчезла.

"Из всяких ресниц, бровей, подтяжек остались только ногти. И те, со слов жены, – кривые, – рассказывает Антон. – Видно, жене это все тяжело дается, потому что она привыкла не ограничивать себя. Если что-то захотела, даже если не сразу, то отложит какое-то количество денег, и потом приобретет это. С этим сейчас стало сложнее. Я не знаю, как, но она даже сейчас умудряется что-то откладывать. Делает рейды по секонд хендам – знает, когда, где, какие скидки и завозы. Шерстит "Авито".

Тем не менее, в семье ссор из-за денег не бывает. Антон говорит, что они вместе с женой обсуждают расходы и стараются найти способы сэкономить: "Потихонечку, не без напряжения, но держимся, Как говорится, плывем-плывем".

На себе Антон тоже экономит. Раньше он занимался тайским боксом, но цены значительно выросли, и он перешел на тренировки дома.

"Раньше еще старался покупать с каждой зарплаты себе что-то недорогое, типа видеоигры, какого-то девайса. Это все в прошлом", – добавляет он.

Теперь Антон предпочитает бесплатные хобби: учит языки, играет в шахматы и на фортепиано. Жена у него музыкант по одной из профессий, она и научила его игре на фортепиано и нотной грамоте.

Основные расходы семьи сейчас приходятся на животных и детей. У Антона еще есть дочь от первого брака. Ежемесячно он платит около 15 тысяч рублей (больше $180) алиментов, но с дополнительными расходами сумма выходит в два раза больше.

Иногда они с женой устраивают свидания, но и они стали скромнее: "Нигде не сидим, никаких ресторанов. Просто выбираемся погулять, поговорить. Стараемся уделять время друг другу, друг друга поддерживать".

Падение доходов, признается Антон, сильно влияет на эмоциональное состояние. "Я миллениал, который рос с инфантильными родителями. Это отложило отпечаток. Я постоянно беспокоюсь о том, что мы внезапно обеднеем, что не на что будет купить еду, оплатить счета. И поэтому моя цель – это постоянно трудиться. Я постоянно думаю о том, что надо больше работать, надо зарабатывать. Постоянно себя подгоняю. Меня в какой-то степени даже мотивирует этот страх нестабильности", – говорит он.

Чтобы сохранить ментальное здоровье, Антон старается меньше читать новости, ограничил общение с теми, кто не разделяет его взгляды, полностью бросил алкоголь и курение. В семье, он говорит, они с женой стараются относиться друг к другу бережно, не используют мат, пытаются больше прислушиваться друг к другу.

"Очень тревожно за детей, – добавляет Антон. – Боюсь за то, где им придется расти. И, конечно, у нас с женой цель – попытаться отсюда выбраться. Но у нас тут весь быт налажен – мы же в частном доме еще живем. К стенам прикипели. Еще жене надо сначала аспирантуру закончить. Но мы все равно ищем возможности, по чуть-чуть планируем отъезд".

Антон говорит, что переживает из-за грядущего роста НДС: цены снова поднимутся, а позволить себе они с женой смогут еще меньше, чем сейчас.

Пока россияне учатся экономить и пересматривают свои расходы, власти готовят новые налоговые изменения.

Министерство финансов объявило о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22%. Новая ставка начнет действовать с 1 января следующего года.

Льготная ставка НДС 10% при этом сохранится для всех социально значимых товаров: продукты, лекарства и медицинская продукция, товары для детей. На них приходится почти треть потребительской корзины. Остальное, если руководствоваться чисто математическим подходом, подорожает примерно на 1,67%, пишет экономист и инвестбанкир Евгений Коган.

Но расширится и круг плательщиков НДС: теперь налогом будут облагаться все предприятия с годовым доходом свыше 10 млн рублей (больше $1.2 млн). Раньше этот порог, позволявший работать на упрощенной системе налогообложения, составлял 60 млн рублей (больше $7.5 млн).

Повышение НДС может привести к росту инфляции, говорит независимый экономист Владислав Жуковский:

"Безусловно, это все спровоцирует скачок цен, разгон инфляции, – дополнительный рост цен может составить от 10 до 20% в зависимости от товарной группы. Потому что НДС – это налог, который перекладывается по цепочке создания добавленной стоимости. Чем больше звеньев, чем глубже степень переработки сырья, тем, соответственно, больше будет этих этапов повышения цены".