Латвийские монетарные финансовые учреждения, главным образом банки, за девять месяцев текущего года заработали 294,5 млн евро, что на 29,2% меньше, чем за соответствующий период 2024 года, свидетельствуют данные Банка Латвии.

Прибыль финансовых учреждений в сентябре составила 24,4 млн евро.

Активы монетарных финансовых учреждений по состоянию на 30 сентября составили 30,426 млрд евро, что на 6,7% или 1,92 млрд евро больше, чем в конце сентября 2024 года (28,507 млрд евро).

Остаток выданных резидентам Латвии кредитов составил в конце сентября 15,393 млрд евро, что на 9,3% больше, чем годом ранее. Монетарные финансовые учреждения выдали резидентам кредиты в евро на сумму 15,308 млрд евро (+9,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года), а остаток кредитов в иностранной валюте составил 84,9 млн евро (+13,4%).

Остаток депозитов резидентов составил 20,179 млрд евро, что на 9,6% больше, чем в сентябре прошлого года, в том числе депозиты в евро составили 18,889 млрд евро, в иностранной валюте - 1,29 млрд евро. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем депозитов в евро вырос на 10%, в иностранной валюте - на 3,5%.

Капитал и резервы латвийских монетарных финансовых учреждений в конце сентября составили 3,493 млрд евро, что на 2,2% меньше, чем годом ранее.

В 2024 году прибыль монетарных финансовых учреждений составила 521,5 млн евро, что на 8,6% меньше 2023 года, в том числе за девять месяцев прошлого года - 416 млн евро.