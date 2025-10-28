Железные дороги стран Балтии планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

"Одним из направлений является программа "Free Rail", в рамках которой железные дороги отключатся от российской информационной системы и перейдут на европейскую. Сейчас мы активно работаем с Латвией и Эстонией, чтобы в следующем году у нас была единая система", – сказал Таминскас.

Вице-министр транспорта и коммуникаций Литвы Юлиюс Глебов сообщил, что в настоящее время Литва принципиально не использует российскую систему, но российский подвижной состав и локомотивы по-прежнему используются. Глебов затруднился ответить, сколько будет стоить реализация таких планов.

Как отмечают литовские железнодорожники, в силу исторических обстоятельств железные дороги стран Балтии по-прежнему связаны с Москвой, а сообщение с третьими странами по-прежнему осуществляется в соответствии с правилами Совета по железнодорожному транспорту, базирующегося в России.