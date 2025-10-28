Baltijas balss logotype
Страны Балтии до сих пор ездят по железной дороге по российским правилам: решено это прекратить

Бизнес
Дата публикации: 28.10.2025
LETA
Изображение к статье: Страны Балтии до сих пор ездят по железной дороге по российским правилам: решено это прекратить
ФОТО: LETA

Железные дороги стран Балтии планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас.

"Одним из направлений является программа "Free Rail", в рамках которой железные дороги отключатся от российской информационной системы и перейдут на европейскую. Сейчас мы активно работаем с Латвией и Эстонией, чтобы в следующем году у нас была единая система", – сказал Таминскас.

Вице-министр транспорта и коммуникаций Литвы Юлиюс Глебов сообщил, что в настоящее время Литва принципиально не использует российскую систему, но российский подвижной состав и локомотивы по-прежнему используются. Глебов затруднился ответить, сколько будет стоить реализация таких планов.

Как отмечают литовские железнодорожники, в силу исторических обстоятельств железные дороги стран Балтии по-прежнему связаны с Москвой, а сообщение с третьими странами по-прежнему осуществляется в соответствии с правилами Совета по железнодорожному транспорту, базирующегося в России.

#железная дорога
(3)
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    29-го октября

    Будет как в бундасе ,смотритель где поезд ? я почём знаю.

    0
    0
  • Z++
    Zagibster ++
    28-го октября

    Заголовок наводит на мысль о старой шутке про «назло маме уши отморожу». Подчеркиваю — не сама статья, а заголовок. Происходит ли это просто так, или есть в этом какой-то умысел? Мне кажется, что есть.

    32
    2
  • Е
    Ехидный
    28-го октября

    теперь еще и поезда ездить перестанут !

    58
    6
Видео