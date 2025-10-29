Baltijas balss logotype
Компьютерный гигант NVIDIA с оборотом в 4 триллиона USD, сделал ставку на Израиль 0 108

Бизнес
Дата публикации: 29.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вложения в хайтек - это то, что необходимо сейчас сражающемуся, еврейскому государству.

Вложения в хайтек - это то, что необходимо сейчас сражающемуся, еврейскому государству.

Штаб-квартира компании в Тель-Авиве также расширилась за последний год - с 8 до 18 этажей.

Самая дорогая компания планеты увеличивает стратегическое присутствие в Израиле. Сегодня стало известно, что NVIDIA утроит свой штат в Беэр-Шеве, разместив R&D-центр в новом кампусе площадью 3000 м². Он расположен в технопарке Gav-Yam, где уже работают десятки лидеров IT-индустрии, включая Microsoft, Oracle, Intel и др.

Параллельно компания готовит строительство мега-кампуса площадью от 80 000 до 180 000 м² на севере страны. С его вводом в эксплуатацию число сотрудников компании в Израиле должно удвоиться с 5 000 до 10 000.

Штаб-квартира компании в Тель-Авиве также расширилась за последний год - с 8 до 18 этажей (22 000 м²) в Rubinstein Twin Towers.

В отличие от старожилов израильской экосистемы (напомним, IBM открыла представительство в Израиле в 1950, Intel - в 1974, Microsoft - в 1989), история NVIDIA в Израиле началась совсем недавно. В 2016 компания запустила израильский филиал своего акселератора Inception, а первый исследовательский центр открыла в 2018. Уже через год компания анонсировала поглощение Mellanox за 6,9 миллиардов долларов. Именно эта сделка, по словам бессменного СЕО NVIDIA Дженсена Хуанга, позволила компании доминировать сегодня на рынке AI-инфраструктуры.

Война не стала препятствием для дальнейшей экспансии NVIDIA в Израиле: в ноябре 2023 компания объявила о вводе в эксплуатацию суперкомпьютера Israel-1 (на несколько месяцев раньше плана!), весной 2024 потратила $1B на поглощение израильских стартапов Run:ai и Deci, а в январе 2025 анонсировала строительство нового $500M дата-центра возле Йокнеама.

Но главное - безоговорочная публичная поддержка Израиля со стороны главы NVIDIA, особенно во время войны. В отличие от своего коллеги из Amazon, сохранявшего молчание относительно находящегося в заложниках сотрудника компании Саши Труфанова, Дженсен Хуанг сразу же заявил о похищенном террористами сотруднике NVIDIA Авинатане Оре и его девушке Ноа Аргамани.

Nvidia — американская технологическая компания, разработчик графических процессоров и систем на чипе (SoC). Разработки компании получили распространение в индустрии видеоигр, сфере профессиональной визуализации, области высокопроизводительных вычислений (в том числе ИИ) и автомобильной промышленности, где бортовые компьютеры Nvidia используются в качестве основы для беспилотных автомобилей.

Компания была основана в 1993 году. На IV квартал 2018 года была крупнейшим в мире производителем PC-совместимой дискретной графики с долей 81,2 % (статистика включает все графические процессоры, доступные для прямой покупки конечными пользователями — GeForce, Quadro и ускорители вычислений на базе GPU Tesla). В июне 2024 года Nvidia стала крупнейшей компанией в мире по рыночной капитализации - 3,34 триллионов долларов. В июле 2025 года рыночная стоимость компании превышала 4 триллиона долларов, что стало мировым рекордом за всю историю биржевых торгов и превысило совокупную стоимость фондовых рынков Канады и Мексики, а также общую стоимость всех публичных компаний в Великобритании. Штаб-квартира — в Санта-Кларе (штат Калифорния).

#технологии
