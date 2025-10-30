Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«На границе с Латвией — критическая ситуация!» Литовцы призывают к действиям 0 2603

Бизнес
Дата публикации: 30.10.2025
grani.lv
Изображение к статье: «На границе с Латвией — критическая ситуация!» Литовцы призывают к действиям

После того, как власти Литвы приняли решение закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью из-за запуска с этой страны метеорологических шаров, на погранпереходах застряли сотни литовских дальнобойщиков, сообщает портал lrytas.lt со ссылкой на Национальную ассоциацию автоперевозчиков Литвы (Linava). Об этом пишет la.lv.

По данным ассоциации, несколько сотен перевозчиков сейчас не могут вернуться в Литву.

Часть из них вынуждена ехать через Латвию или Польшу, однако на пограничных пунктах этих стран образовались огромные очереди, и многим водителям не удаётся пересечь границу даже по альтернативным маршрутам.

«Члены нашей организации сообщают о критической ситуации: часть грузовиков застряла в Беларуси, другие вынуждены искать объездные пути, что увеличивает расходы и нарушает цепочки поставок.

Кроме того, десятки транспортных средств сейчас не могут въехать через пограничные пункты Латвии или Польши, поскольку уже прошли контроль на белорусской стороне, но после закрытия границы им не разрешили вернуться в Литву.

Это вызывает серьёзные вопросы о соблюдении прав водителей», — заявил генеральный секретарь ассоциации Narūnas Raulinaitis.

По его словам, ситуация становится всё сложнее, и необходимо незамедлительно принять скоординированные меры.

«Мы просим правительство срочно провести встречу с представителями транспортного сектора, чтобы найти решение по возвращению транспортных средств перевозчиков в Литву и обеспечить дальнейшее движение грузов», — подчеркнул Раулинайтис.

Как ранее сообщалось, после зафиксированного на прошлой неделе массового запуска контрабандных воздушных шаров литовское правительство решило закрыть границу с Беларусью до 30 ноября.

Читайте нас также:
#граница #дальнобойщики
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
12
0
0
2
1
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Заторы начали образовываться еще летом, а сейчас достигли апогея. Иконка видео
Изображение к статье: Прогноз цены биткоина до конца 2025 года
Изображение к статье: Работникам каких европейских стран больше всего недоплачивают?
Изображение к статье: Вид Шанхайского грузового терминала. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно
Изображение к статье: А по бокам-то все косточки. Русские? Иконка видео
Техно
1
Изображение к статье: Будьте осторожны на дорогах: по Латвии двинутся колонны военной техники НАТО
Наша Латвия
Изображение к статье: Быстрый и тихий. Иконка видео
Техно
Изображение к статье: Драма Людмилы Артемьевой: алкоголизм мужа, потеря ребёнка и тайна, о которой она молчит
Lifenews
Изображение к статье: Польша задумалась о выходе из ЕС
В мире
2
Изображение к статье: Межзвездный объект 3I/ATLAS неожиданно изменился: никто не знает, что происходит
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео