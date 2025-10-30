После того, как власти Литвы приняли решение закрыть пункты пропуска на границе с Беларусью из-за запуска с этой страны метеорологических шаров, на погранпереходах застряли сотни литовских дальнобойщиков, сообщает портал lrytas.lt со ссылкой на Национальную ассоциацию автоперевозчиков Литвы (Linava). Об этом пишет la.lv.

По данным ассоциации, несколько сотен перевозчиков сейчас не могут вернуться в Литву.

Часть из них вынуждена ехать через Латвию или Польшу, однако на пограничных пунктах этих стран образовались огромные очереди, и многим водителям не удаётся пересечь границу даже по альтернативным маршрутам.

«Члены нашей организации сообщают о критической ситуации: часть грузовиков застряла в Беларуси, другие вынуждены искать объездные пути, что увеличивает расходы и нарушает цепочки поставок.

Кроме того, десятки транспортных средств сейчас не могут въехать через пограничные пункты Латвии или Польши, поскольку уже прошли контроль на белорусской стороне, но после закрытия границы им не разрешили вернуться в Литву.

Это вызывает серьёзные вопросы о соблюдении прав водителей», — заявил генеральный секретарь ассоциации Narūnas Raulinaitis.

По его словам, ситуация становится всё сложнее, и необходимо незамедлительно принять скоординированные меры.

«Мы просим правительство срочно провести встречу с представителями транспортного сектора, чтобы найти решение по возвращению транспортных средств перевозчиков в Литву и обеспечить дальнейшее движение грузов», — подчеркнул Раулинайтис.

Как ранее сообщалось, после зафиксированного на прошлой неделе массового запуска контрабандных воздушных шаров литовское правительство решило закрыть границу с Беларусью до 30 ноября.