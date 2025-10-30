Согласно исследованию европейской кадровой компании SDWorx, проведённому среди 16 000 сотрудников, самые неоценённые работники на Балканах. Самые счастливые работники проживают в Бельгии и Нидерландах. В целом почти половина европейских сотрудников (49%) считают, что им недоплачивают.

Большинство граждан Словении (60%), Сербии (59%) и Хорватии (58%) говорят, что не получают того, что заслуживают.

Если рассматривать эту проблему по секторам, больше всего недовольных работников в Европе в здравоохранении (56,5%) и образовании (54%).

Если составить смешанный рейтинг, в нём лидируют работники здравоохранения в Словении (74,7%), за ними следуют работники сферы гостеприимства в Германии (73%) и специалисты в области образования в Швеции (72,7 %).

Самые счастливые работники проживают в Бельгии и Нидерландах: здесь больше 60% говорят, что довольны зарплатой. Особенно выделяются Нидерланды, где три группы реже всего жалуются на зарплату: администраторы и вспомогательные службы (14,5%), работники коммунальных служб (16,8%) и госслужащие (22,8%).

Довольны ли большинство европейцев своей зарплатой? Зависит от обстоятельств

Исключение - работники из Бельгии и Нидерландов, более 60% говорят, что зарабатывают достаточно. На третьем месте - румыны (58 %), за ними следуют британцы, 57 % которых говорят, что получают достаточно.

При этом британские - и ирландские - работодатели считают себя гораздо более щедрыми, чем думают их сотрудники. Разрыв между тем, что работодатели и сотрудники считают "справедливой зарплатой", в обеих странах составляет 21 процентный пункт, это - самый большой показатель исследования.

В разбивке по секторам экономики больше всего недовольных работников в здравоохранении (56,5 %), образовании (54 %) и на производстве (51 %).

Наименьшее количество жалоб поступает из сферы финансов, строительства и административных услуг - чуть менее 45 %.

Гендерный разрыв в оплате труда

Женщины говорят о недовольстве зарплатой немного чаще, чем мужчины: 51,5% против 46,8%. Исключение составляют Испания, Германия и Великобритания, где больше мужчин, чем женщин, жалуются на то, что им недоплачивают.

Наибольший разрыв в уровне заработной платы между мужчинами и женщинами, до 14%, наблюдается в Финляндии, Хорватии и Франции.

Хотя немецкие работники, как мужчины, так и женщины, сообщают об одинаковой удовлетворенности зарплатой, по данным Евростата, эта страна занимает четвертое место в Европе по гендерному разрыву в оплате труда между - 17,6%.

Хорватия также демонстрирует несоответствие между восприятием и реальностью. Хотя эта страна занимает второе место по воспринимаемому гендерному неравенству, на самом деле разрыв в оплате труда здесь один из самых низких в Европе: 7,4%.

Взгляд работодателя: Какие проблемы необходимо решить в первую очередь?

Когда тот же вопрос задается работодателям, 64% из них утверждают, что платят справедливо. Где в Европе контраст наиболее заметен?

Например, в Финляндии только четверть работодателей признают наличие этой проблемы, а в среднем по Европе этот показатель не намного выше - всего 35 %, по данным SD Worx.

Улучшение "многообразия, равноправия и инклюзивности" не стоит на первом месте в повестке дня большинства работодателей, занимая лишь 15-е место среди наиболее актуальных кадровых проблем.

Приоритетами, по их мнению, являются "благополучие сотрудников", "удержание и текучесть кадров", "подбор персонала", "вовлечение сотрудников", "компенсации и льготы", "гибридная работа" и "внутренняя коммуникация и прозрачность". Меньше всего они заботятся о личном брендинге, заняв последнее место из 26.