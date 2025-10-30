Совокупный товарооборот Китая вырос на 3,1% за период январь-сентябрь: с США – сократился на 15,6%, с ЕС увеличился на 4,3%. США – рекордсмен по объему сокращения внешней торговли. Падение отдельно по сентябрю – 20% (60 млрд долл в 2024, 47 млрд долл в 2025).

Интересно, что товарооборот с Индией увеличился на 11%. Резкий рост товарооборота с Африкой – почти на 20% - годовой товарооборот приближается к 300 млрд долл.

Продолжается рост торговли с АСЕАН – на 8,6%. Рекордсмены роста – Индонезия (+14%), Вьетнам, Таиланд – объемы торговли с каждой из стран стремятся к 200 млрд долл. Совокупный товарооборот с ЕС и АСЕАН – 1,4 трлн долл, что в 3,5 раза больше, чем с США.

Рост торговли с Южной Кореей – 1%, Японией – 5%.

Экспортеры сырья Бразилия (-6%) и Австралия (-6%) – проседают. Из крупных партнеров Китая среди дружественных стран – у России наибольшее сокращение внешней торговли – товарооборот по итогам года может составить около 220 млрд долларов против рекордных 240 млрд долл в 2024 году.

КНР и Россия в январе - сентябре сократили товарооборот на 9,4%, до 163,62 млрд долл, однако положительное сальдо торговли России увеличилось на 17% по сравнению с прошлым годом.