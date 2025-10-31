Baltijas balss logotype
Европейская автопромышленность выезжает за счет электромобилей 0 119

Бизнес
Дата публикации: 31.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Самые популярные бренды Европы.

Самые популярные бренды Европы.

Этот сектор составляет более 7% ВВП ЕС и обеспечивает рабочие места более чем для 13 миллионов человек.

Европейские автопроизводители сталкиваются с растущим давлением. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с лидерами отрасли, чтобы обсудить будущее автомобильного сектора.

Автомобильная промышленность Европы находится под давлением из-за пошлин Трампа, жесткой конкуренции с Китаем и дорогих требований к внедрению электромобилей.

Этот сектор, который составляет более 7% ВВП ЕС и обеспечивает рабочие места более чем для 13 миллионов человек, сталкивается с растущим давлением, чтобы оставаться конкурентоспособным, одновременно неся финансовую нагрузку перехода на более чистую мобильность.

Следующие шаги ЕС в ответ на эти вызовы будут решающими для формирования будущего автомобильного сектора, ключевой отрасли для региона.

Продажи автомобилей в ЕС в цифрах

Согласно недавно опубликованным данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), регистрация новых автомобилей в ЕС за первые семь месяцев 2025 года упала на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи автомобилей в ЕС выросли на 7,4% в июле 2025 года, при этом Volkswagen и Renault показали сильный рост, в то время как Stellantis снизил свои показатели. Между тем, Tesla отметила падение продаж на 40,2%.

За первые семь месяцев 2025 года в ЕС было зарегистрировано более миллиона электромобилей на батареях. Подключаемые гибриды показали самый сильный рост с января 2023 года, в то время как электромобили на батареях зарегистрировали самый большой прирост с августа прошлого года, согласно данным ACEA.

Три из четырех крупнейших рынков ЕС, на которые приходится более 60% регистраций электромобилей на батареях, показали рост в первые семь месяцев 2025 года, возглавляемые Германией (+38,4%), Бельгией (+17,6%) и Нидерландами (+6,5%).

Регистрации электромобилей на батареях, гибридов и подключаемых гибридов выросли на 39,1%, 56,9% и 14,3% соответственно, составляя вместе 59,8% от общего числа регистраций в блоке, по сравнению с 51,1% в июле 2024 года.

Продажи автомобилей Tesla в Европе упали на 40,2% в годовом исчислении, сократив долю на рынке до 0,7% с 1,3%.

Между тем, китайская BYD более чем утроила свои продажи, достигнув 1,2% рынка и впервые обогнав Tesla в регионе.

Немецкие бренды находятся среди автопроизводителей, наиболее подверженных протекционистской торговой политике, ощущая давление из-за роста пошлин, которые уже повышают затраты по всей цепочке поставок. В частности, Volkswagen сталкивается с задачей сокращения избыточной производственной мощности и реструктуризации затрат, чтобы поспевать за китайскими конкурентами, такими как BYD.

«Мы приветствуем конкуренцию, потому что она стимулирует инновации», — заявил представитель Volkswagen Euronews.

«Также очевидно, что китайские конкуренты в Европе должны адаптироваться к специфическим требованиям рынка и не могут применять технологии из Китая на 1:1», — добавил представитель.

#автомобили
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
