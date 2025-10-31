Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) за девять месяцев этого года на контрольных пунктах внешней границы Европейского союза (ЕС) на границе Латвии проверила 49 090 товарных отправлений, что на 15,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было проверено 58 093 отправления, сообщила агентству LETA директор департамента пограничного контроля ПВС Ивета Шице-Треде.

Согласно обобщённым данным, за девять месяцев этого года было отклонено 181 отправление, 102 отправления возвращены в страну-экспортёр, 47 отправлений уничтожены, а 32 отправления перенаправлены на переработку или использование в других целях.

Среди проверенных отправлений 21 476 составляли товары животного происхождения, 12 066 — другие пищевые продукты, 9708 — отправления, подлежащие фитосанитарному контролю (в том числе 982 — отправления свежих фруктов и овощей, прошедшие контроль качества), 2315 — отправления кормов для животных и кормовых добавок, 2054 — отправления живых животных, а также 489 — отправления непищевых товаров.

Также Шице-Треде указала, что в 50 случаях несоответствие критериям безопасности, установленным ЕС, было выявлено лабораторными методами. Среди них 15 образцов поступили из России, 10 — из Узбекистана, шесть — из Белоруссии, по четыре — из Афганистана и Индии, три — из Египта, а по одному — из Турции, Ирана, Эквадора, Казахстана, Грузии, Украины, Китая и Кыргызстана.

Количество отправлений и, соответственно, проверок сократилось как из-за санкций ЕС против России, так и из-за изменений в международных торгово-логистических маршрутах. Кроме того, снижение числа проверок связано с национальным запретом, действующим в Латвии, который запрещает импорт в страну сельскохозяйственной продукции и кормов из России и Белоруссии, а также сельхозпродукции и кормов происхождением из этих стран, но поступающих из других третьих стран.

Снижение также связано с введённым в Латвии усиленным контролем с целью предотвращения рисков для здоровья и подозрений в несоответствии отправлений из России и Белоруссии установленным требованиям.

Как уже сообщалось, в первом полугодии этого года ПВС проверила 30 708 товарных отправлений, что на 21% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, когда было проверено 38 924 отправления.

ПВС — это государственное учреждение, подведомственное Министерству земледелия, которое осуществляет государственный надзор и контроль в области оборота пищевых продуктов и ветеринарии.