Jazeera Airways может расширить свою программу полетов на такие популярные «русские» направления, как Индия и Мальдивы.

Авиакомпания Jazeera Airways планирует запустить в 2026 году рейсы из России в Европу со стыковкой в Кувейте, сообщил гендиректор перевозчика. «Мы смотрим прежде всего на Париж, Милан, Лондон и другие европейские столицы», — отметил он Авиакомпания Jazeera Airways планирует запустить в 2026 году рейсы из России в Европу со стыковкой в Кувейте, сообщил «Коммерсанту» гендиректор перевозчика Баратан Пасупати. «Мы смотрим прежде всего на Париж, Милан, Лондон и другие европейские столицы», — сказал он.

Пасупати отметил, что Jazeera Airways очень заинтересована в «соединении пассажиров из Сочи и Москвы с этими труднодоступными и очень дорогими для них рынками».

Кроме того, по его словам, Jazeera Airways может расширить свою программу полетов на такие популярные «русские» направления, как Индия и Мальдивы. Кроме того авиаперевозчик рассматривает и множество других направлений, поскольку наблюдается сильный туристический запрос из России. По словам Пасупати, полеты в Черногорию, к примеру, родились в ответ на запрос туроператора.

Сейчас Jazeera Airways совершает регулярные ежедневные авиарейсы из Москвы и Сочи, а также участвует в чартерных перевозках из других городов России. В планах авиаперевозчика запустить новые регулярные рейсы из России, в первую очередь из Казани, Санкт-Петербурга, Нальчика и Минеральных Вод.

о словам гендиректора перевозчика, большую часть трафика из России составляют транзитные пассажиры, которые летят через Кувейт в другие страны. Всего в маршрутной сети авиакомпании 65 направлений. Среди наиболее популярных среди россиян в летнее время Пасупати выделил Тиват (Черногория), Ларнаку (Кипр), Будапешт (Венгрия) и Сараево (Босния и Герцеговина). Зимой же россиян тянет к теплу: на Бали (Индонезия), на Пхукет и в Бангкок (Таиланд), в Коломбо (Шри-Ланка) и Абу-Даби (ОАЭ).

Всего в 2024 году Jazeera Airways перевезла 70 100 пассажиров на рейсах между Россией и Кувейтом, с января по сентябрь этого года — почти 80 000.

Jazeera Airways — кувейтская авиакомпания, основанная в 2004 году. Штаб-квартира авиакомпании находится на территории международного аэропорта Кувейт. Выполняет регулярные рейсы на Ближний Восток, в Непал, Пакистан, Индию, Шри-Ланку и Европу. Авиакомпания является второй национальной авиакомпанией Кувейта.В 2018 году Jazeera Airways открыла собственный терминал в международном аэропорту Кувейта. Утверждается, что этот объект является первым принадлежащим, построенным и эксплуатируемым частной авиакомпанией на Ближнем Востоке. В нем есть специальный зал регистрации для пассажиров авиакомпании, бизнес-зал, прямой доступ к выходу на посадку и автостоянка на 350 мест.