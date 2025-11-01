Дочерней компании ГАО «Latvijas dzelzceļš» — SIA «LDz Cargo» — опять не удалось продать на аукционе 87 грузовых вагонов, оказавшихся на территории Украины.

Проблема в том, что вагоны эти невозможно перегнать в Латвию – широкая колея для латвийских железнодорожников закрыта, так как проходит через территорию запретных России и Беларуси. Гнать в обход через Польшу тоже невозможно, так как там узкая колея, не подходящая для латвийских вагонов.

В итоге решили продать, но, очевидно, украинцам сейчас не до латвийской движимой собственности. В итоге аукцион провалился.

Грузовые вагоны были выставлены на продажу в восьми лотах. Всего за 87 вагонов госпредприятие Латвии хотело выручить 643,6 тысяч евро. Или примерно по 7,4 тыс за вагон. Несмотря на откровенно заниженную стоимость, никто не захотел покупать.

Ранее сообщалось, что оборот концерна LDz в прошлом году составил 233,7 миллиона евро, что на 11,3% меньше, чем в 2023 году, тогда как убытки концерна выросли многократно — до 39,438 миллиона евро.