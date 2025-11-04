Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Глава ЕЦБ успокаивает болгар: не надо бояться перехода на евро 1 324

Бизнес
Дата публикации: 04.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Глава ЕЦБ успокаивает болгар: не надо бояться перехода на евро

Переход на евро может привести к краткосрочному росту инфляции в Болгарии в начале 2026 года, но это влияние быстро исчезнет, а выгоды будут гораздо большими, сказала председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Около половины болгарского населения до сих пор выступает против введения евро, опасаясь потери суверенитета и злоупотреблений со стороны торговцев при смене валюты.

"Это беспокойство вполне обосновано", – заявила Лагард на конференции в Софии.

"Смена валюты может привести к временному росту инфляции, когда компании округляют цены при конвертации", – признала она.

В сентябре инфляция в Болгарии составила 4,1%, что было одним из самых высоких показателей в Евросоюзе.

По словам Лагард, скачок инфляции из-за перехода на евро в прошлом составлял от 0,2 до 0,4 процентного пункта. В Хорватии, которая последней на сегодня присоединилась к еврозоне, этот показатель составил 0,4 п.п.

Она подчеркнула, что опасения населения уменьшатся, когда станут очевидными выгоды от евро. Это нулевые затраты на конвертацию валюты при экспорте в Европу (малый и средний бизнес сэкономит около миллиарда левов ежегодно), более дешевые кредиты и лучший доступ к европейским рынкам капитала.

Напомним, что 1 января 2002 года 12 стран Европы перешли на единую валюту – евро. С того времени к ним присоединились еще восемь стран: Словения (2007 года), Кипр и Мальта (2008), Словакия (2009), Эстония (2011), Латвия (2014), Литва (2015) и Хорватия (2023).

Еще несколько стран используют евро по двусторонней договоренности (Андорра, Ватикан, Монако, Сан Марино) или в одностороннем порядке (Косово, Черногория).

×
Читайте нас также:
#евро #Болгария
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео