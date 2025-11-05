Меморандум о снижении цен на продукты питания не работает - фермеры 1 272

Бизнес
Дата публикации: 05.11.2025
LETA
Изображение к статье: Меморандум о снижении цен на продукты питания не работает - фермеры

Меморандум о снижении цен на продукты питания, действующий уже около пяти месяцев, не работает, считает организация "Крестьянский сейм", пишут общественные СМИ.

Автор инициативы, министр экономики Виктор Валайнис (Союз зелёных и крестьян (СЗК)), утверждает обратное. Фермеры также отмечают, что после меморандума сотрудничество с супермаркетами только усложнилось. По мнению экономистов, прошло слишком мало времени, чтобы судить о тенденциях.

"Мы видим, что у торговцев дела с выполнением меморандума идут очень и очень плохо. Доля местной продукции на полках магазинов не растёт. Для местных производителей ситуация не улучшается, а сотрудничество даже ухудшается", - заявил член правления "Крестьянского сейма" Мартиньш Тронс.

Организация также отмечает, что этой осенью супермаркеты снизили закупочные цены для фермеров почти в два раза, в то время как цены на полках магазинов не изменились или даже выросли. Министр экономики не согласился с этой оценкой.

"По моему мнению, данные показывают, что он [меморандум] работает. Он дал результаты с точки зрения ценовой динамики в масштабах Балтии. Мы наконец-то переходим от рекордсменов по росту цен к тому, что наши цены начинают снижаться. А что касается доли сельскохозяйственной продукции и товаров наших производителей в магазинах, то мы видим, что она остаётся высокой", - сказал Валайнис.

Ответственная комиссия Сейма планирует вернуться к оценке выполнения меморандума. Её руководитель Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") заметил, что Министерство экономики ещё не подготовило поправки к закону, а инструмент сравнения цен, который был одним из основных пунктов меморандума, не внедрён. "Я вижу определённые недостатки в реализации меморандума. Если мы увидим, что домашнее задание не выполняется и меморандум не обеспечивает людям более выгодные и доступные цены, очевидно, нам придётся снова вмешаться", - сказал Бришкенс.

#сельское хозяйство #цены #магазины
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
