Стало известно, какую торговую сеть Латвии оштрафовали почти на 2 млн евро 2 4589

Бизнес
Дата публикации: 05.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Стало известно, какую торговую сеть Латвии оштрафовали почти на 2 млн евро

Совет по конкуренции (СК) наложил штраф в размере более 1,8 миллиона евро на розничного торговца "Maxima Latvija" за применение недобросовестной торговой практики, подтвердила агентству LETA представитель компании Лиене Дупате-Угуле.

Она сообщила, что решение будет обжаловано.

По словам Дупате-Угуле, "Maxima Latvija" в среду, 5 ноября, получила решение СК, в котором компании вменяется, что в отдельных случаях она не соглашалась с предложенными поставщиками коммерческими условиями. Компания не согласна с оценкой СК.

«Латвийское законодательство не ограничивает право розничного торговца договариваться о приемлемых коммерческих условиях или отказаться от закупки товаров, если предлагаемая цена его не устраивает», – подчеркнула она.

Дупате-Угуле добавила, что компания всегда сосредоточена на обеспечении низких цен для клиентов, что включает и обсуждение коммерческих условий с партнёрами. По её словам, сотрудничество с поставщиками всегда проходит на основе взаимного уважения, что подтверждают как местные, так и международные партнёры.

Как сообщал bb.lv, подробнее о выявленных нарушениях Совет по конкуренции проинформирует на пресс-конференции в завтра, 6 ноября. Отметим, что в прошлом году "Maxima Latvija" достигла оборота 1,102 миллиарда евро, что на 2,6% больше, чем годом ранее, прибыль компании составила 50,775 миллиона евро.

Владельцами "Maxima Latvija" являются зарегистрированные в Литве компании "Maxima grupe" и "Maxima LT", входящие в контролируемую Нериюсом Нумасом литовскую бизнес-группу "Vilniaus prekyba".

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
