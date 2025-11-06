Совет по конкуренции (СК) наложил на розничную торговую компанию ООО "Maxima Latvija" штраф в размере 1,873 миллиона евро за нарушения Закона о запрете недобросовестной торговой практики и установил ряд юридических обязанностей, сообщает ЛЕТА со ссылкой на опубликованное решение СК.

В решении совета указано, что «Maxima Latvija» применяла недобросовестную торговую практику в отношении сотрудничества с поставщиками как до, так и после вступления в силу Закона о запрете недобросовестной торговой практики, что свидетельствует о длительном характере такого поведения.

Также Совет установил, что недобросовестные действия «Maxima Latvija» были направлены на повышение собственной конкурентоспособности за счёт поставщиков сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

В решении указывается, что в связи с выявленными нарушениями "Maxima Latvija" обязана выстраивать с поставщиками недискриминационные и добросовестные отношения, в том числе обеспечивать эффективный, прозрачный и отслеживаемый процесс переговоров по закупочным ценам на товары.

Компании предписано обеспечить, чтобы поставщикам было однозначно ясно, что цель конкретных переговоров — согласование изменения закупочной цены, а также начать переговоры и предложить поставщикам установить в договорах чёткие, сбалансированные и взаимоприемлемые сроки для обсуждения изменения закупочных цен. Если "Maxima Latvija" предлагает изменить закупочные цены, срок утверждения новых цен не может быть короче установленного в договоре, если только стороны не договорятся об этом письменно заранее. В случае, если в течение шести месяцев соглашение не достигнуто, должны сохраняться действующие условия договора, и "Maxima Latvija" не может трактовать или применять их так, чтобы в одностороннем порядке установить выгодные для себя сроки.

Также компания обязана в установленный срок рассматривать и отвечать на обоснованные запросы поставщиков об увеличении цен, если они связаны с изменениями в нормативных актах, затрагивающих конкретные товары, например, с введением платы за участие в депозитной системе.

"Maxima Latvija" также запрещено требовать от поставщиков более низкие закупочные цены, чем действующие, в случае, если поставщик подал предложение о повышении цены. То есть, если поставщик предлагает повысить цену, "Maxima Latvija" не может в ответ требовать цену ниже текущей.

Если по какому-либо товару не достигнута договорённость о цене, компания не имеет права применять санкционные меры к другим товарам этого поставщика — такие как блокировка, исключение из ассортимента, длительное непринятие заказов, отказ в утверждении товара для участия в акции или исключение его из неё.

Все предложения по закупочным ценам и достигнутые соглашения, а также принятые решения "Maxima Latvija" обязана оформлять письменно или в отслеживаемом электронном формате, хранить их не менее одного календарного года и обеспечивать оперативный доступ к информации.

В решении СК также указано, что ведомство проверило, имеются ли в действиях «Maxima Latvija» в правовых отношениях с поставщиками сельскохозяйственной и продовольственной продукции признаки запрещённых односторонних изменений условий поставок, предусмотренных Законом о запрете недобросовестной торговой практики, в период с момента вступления закона в силу — с 1 ноября 2021 года.

По итогам дела СК пришёл к выводу, что до 7 августа 2024 года «Maxima Latvija» систематически и продолжительное время использовала свою рыночную силу для одностороннего установления закупочных цен для ряда поставщиков сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Такие односторонние действия сопровождались длительным и систематическим давлением на поставщиков, включая затягивание утверждения закупочных цен и продолжительный отказ от закупок товаров.

«Действия “Maxima Latvija” в целом усиливали дисбаланс в правовых отношениях и свидетельствовали о реализации недобросовестной торговой практики, в результате чего были ограничены возможности поставщиков сельскохозяйственной и продовольственной продукции самостоятельно принимать решения о развитии своего бизнеса и долгосрочном планировании, а также могли снизить их способность инвестировать в развитие и повышение конкурентоспособности», — говорится в решении СК.

На основании собранной в рамках дела информации СК заключил, что, хотя предмет расследования напрямую не касается передачи цен конечным потребителям, установлено, что недобросовестные действия «Maxima Latvija» были направлены на повышение собственной конкурентоспособности за счёт поставщиков. Более того, выявлены признаки того, что полученные сниженные закупочные цены не передавались конечным потребителям, а оставались в распоряжении компании.

«Учитывая, что на рынке розничной торговли товарами повседневного спроса в Латвии среди поставщиков преобладает высокий уровень страха в отношениях с торговцами, Совет по конкуренции как надзорный орган за соблюдением Закона о запрете недобросовестной торговой практики считает особенно важным сохранять доверие общества и участников рынка. Это особенно актуально в случаях, когда пострадавшая сторона защищена специальным регулированием», — подчёркивается в решении.

СК также поясняет, что если продолжительность нарушения не превышает одного года, размер штрафа не увеличивается; если оно длится более года, но менее пяти лет — увеличение штрафа может составлять до 0,02%; если нарушение продолжается более пяти лет — увеличение штрафа может достигать 0,04%.

«Собранная в рамках дела информация свидетельствует о том, что “Maxima Latvija” применяла недобросовестную торговую практику в отношении сотрудничества с поставщиками как до, так и после вступления в силу Закона о запрете недобросовестной торговой практики. Это указывает на продолжительный характер такого поведения. Однако поскольку правовая квалификация нарушения возможна лишь с момента вступления закона в силу, за начало нарушения принимается 1 ноября 2021 года», — поясняется в решении, добавляя, что таким образом установлено, что нарушение длилось более года, но менее пяти лет, и, соответственно, увеличение штрафа определено в размере до 0,02%.

В решении Совета указано, что за совершённое нарушение размер штрафа может составлять до 0,15% от чистого оборота за последний отчётный год. Таким образом, с учётом тяжести и продолжительности нарушения, общий размер наложенного на компанию штрафа определён в объёме 0,17% от чистого оборота за последний отчётный год, что составляет 1 872 805 евро.

В четверг на пресс-конференции директор Департамента надзора и исследований рынков Совета по конкуренции Санита Ульяне указала, что на данный момент признаки реализации недобросовестной торговой практики были выявлены только у «Maxima Latvija». Нарушения были обнаружены в ходе надзора за рынком.

Ульяне отметила, что Совет оценивает ситуацию не только в деятельности «Maxima Latvija», но и других розничных торговых сетей.

Как ранее сообщала ЛЕТА, "Maxima Latvija" намерена обжаловать решение СК.

В компании отметили, что латвийское законодательство не ограничивает право розничных торговцев договариваться о приемлемых коммерческих условиях или отказываться от закупки товара, если цена им не подходит. В компании подчеркнули, что всегда стремятся обеспечить низкие цены для клиентов, что включает обсуждение условий с партнёрами. Сотрудничество с поставщиками, по словам компании, происходит с уважением, что подтверждают как местные, так и международные партнёры.

В прошлом году "Maxima Latvija" обеспечила оборот в 1,102 миллиарда евро — на 2,6% больше, чем годом ранее, тогда как прибыль компании снизилась на 10,2% и составила 50,775 миллиона евро.

Компания зарегистрирована в ноябре 2000 года, её уставной капитал составляет 4,91 миллиона евро. Владельцами "Maxima Latvija" являются зарегистрированные в Литве предприятия "Maxima grupe" и "Maxima LT", входящие в контролируемую Нериюсом Нумой литовскую бизнес-группу "Vilniaus prekyba".