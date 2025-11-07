Служба государственных доходов (СГД) Латвии начала процедуру взыскания просроченной налоговой задолженности с производителя алкогольных напитков “Amber Latvijas balzams”, следует из сообщения компании на бирже Nasdaq Riga.

В сообщении указано, что СГД приняла решение о взыскании просроченных налоговых платежей с “Amber Latvijas balzams” — по состоянию на четверг, 6 ноября, сумма составила 17 710 467 евро.

Расположенный на рижской улице Чака ликероводочный комбинат утверждает, что решение СГД существенно не ограничивает её хозяйственную деятельность.

Одновременно предприятие пояснило, что ранее пользовалось отсрочкой налоговых платежей, однако теперь руководство компании решило как можно скорее погасить задолженность по акцизному налогу. Компания утверждает, что активно сотрудничает с налоговиками для урегулирования ситуации, и пообещала информировать о дальнейшем развитии событий.

Владелец Amber Beverage Group — миллиардер Юрий Шефлер.

Затребованные почти 18 млн евро, очевидно, небольшая сумма для миллиардера Шефлера, но большая – для его водочного завода. Ранее сообщалось, что в 2024 году оборот “Amber Latvijas balzams” составил 78,205 миллиона евро, что на 20,1 % меньше, чем годом ранее, а прибыль составила 4,1 миллиона евро.

После распада СССР Юрий Шефлер переписал на себя бренды водок «Столичная» и «Московская», купил заводик в Риге и начал разливать здесь водку для баров Западной Европы и США. На этом и заработал несколько миллиардов.