Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Государство требует 18 млн евро от рижского ликероводочного завода, принадлежащего постсоветскому миллиардеру Шефлеру 4 11291

Бизнес
Дата публикации: 07.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Государство требует 18 млн евро от рижского ликероводочного завода, принадлежащего постсоветскому миллиардеру Шефлеру
ФОТО: LETA

Служба государственных доходов (СГД) Латвии начала процедуру взыскания просроченной налоговой задолженности с производителя алкогольных напитков “Amber Latvijas balzams”, следует из сообщения компании на бирже Nasdaq Riga.

В сообщении указано, что СГД приняла решение о взыскании просроченных налоговых платежей с “Amber Latvijas balzams” — по состоянию на четверг, 6 ноября, сумма составила 17 710 467 евро.

Расположенный на рижской улице Чака ликероводочный комбинат утверждает, что решение СГД существенно не ограничивает её хозяйственную деятельность.

Одновременно предприятие пояснило, что ранее пользовалось отсрочкой налоговых платежей, однако теперь руководство компании решило как можно скорее погасить задолженность по акцизному налогу. Компания утверждает, что активно сотрудничает с налоговиками для урегулирования ситуации, и пообещала информировать о дальнейшем развитии событий.

Владелец Amber Beverage Group — миллиардер Юрий Шефлер.

Затребованные почти 18 млн евро, очевидно, небольшая сумма для миллиардера Шефлера, но большая – для его водочного завода. Ранее сообщалось, что в 2024 году оборот “Amber Latvijas balzams” составил 78,205 миллиона евро, что на 20,1 % меньше, чем годом ранее, а прибыль составила 4,1 миллиона евро.

После распада СССР Юрий Шефлер переписал на себя бренды водок «Столичная» и «Московская», купил заводик в Риге и начал разливать здесь водку для баров Западной Европы и США. На этом и заработал несколько миллиардов.

×
Читайте нас также:
#налоги #водка #СГД
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
34
6
4
1
1
1

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео