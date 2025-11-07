В четверг из Латвии в Бангладеш была отправлена партия из 30 000 тонн российских минеральных удобрений, которая представляет собой пожертвование в рамках инициативы Всемирной продовольственной программы ООН, сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД).

Это уже пятая поставка минеральных удобрений российского происхождения, замороженных на территории Латвии и принадлежащих компаниям, подпадающим под санкции Европейского союза (ЕС).

Предыдущие четыре партии — в общей сложности 130 000 тонн — в 2023 и 2024 годах были отправлены в Кению, Зимбабве, Нигерию и Шри-Ланку.

Зачем все это надо? Дело в том, что вернуть десятки и сотни тысяч тонн этих удобрений в Россию невозможно, уничтожать на месте дорого и хлопотно, а использовать на латвийских полях запрещено. В этой ситуации Нигерия, Зимбабве и другие бедные страны просто спасают правительство ЛР от дорогостоящих проблем с хранением «запрещенки».

Правительство Латвии в декабре 2022 года приняло решение откликнуться на просьбу ООН помочь смягчить негативные последствия войны России против Украины и содействовать решению продовольственного кризиса в странах Африки, Латинской Америки и Южной Азии.

Кабинет министров Латвии постановил поддержать передачу удобрений, принадлежащих компаниям, находящимся под санкциями ЕС, в виде пожертвования через Всемирную продовольственную программу ООН. МИД подчеркнул, что Латвия продолжает оказывать помощь странам, пострадавшим от продовольственного кризиса.

Всемирная продовольственная программа ООН организует вывоз оставшихся партий санкционных минеральных удобрений из Латвии, чтобы направить их в те государства, где такие продукты особенно необходимы.