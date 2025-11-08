Mazda потеряла возможность выкупа российского автозавода, но ее модели доступны в РФ

Дата публикации: 08.11.2025
Японское качество стало привычным для россиян.

Следующим потерять право на обратный выкуп своего завода может Hyundai в январе 2026 года.

Японский автопроизводитель Mazda, до 2022 года владевший долей в совместном предприятии на Дальнем Востоке, утратил право на то, чтобы выкупить свои активы, сообщает Reuters.

При уходе с российского авторынка в 2022 году глобальные автоконцерны — французская Renault, корейская Hyundai, американская Ford Motor, японская Nissan, немецкий Mercedes-Benz — в основном продававшие свои заводы за символические суммы, договорились о праве выкупить их назад в течение нескольких лет.

Mazda, продавшая 50-процентную долю в совместном предприятии Mazda Sollers Manufacturing RUS в октябре 2022 года, договорилась о праве выкупить ее в течение трех лет. Этот срок истек в октябре, но Mazdа с запросом о реализации опциона не обращалась, сообщил «Соллерс» — бывший партнер японского автоконцерна.

Автозавод во Владивостоке был успешно перезапущен в 2023 году, сейчас на его мощностях налажено производство междугородних и туристических автобусов под брендом Sollers, сообщила компания. «Группа Соллерс не получала от Mazda каких-либо предложений или запросов по поводу реализации опциона, и в текущих условиях мы не видим в этом необходимости», — говорится в комментарии «Соллерс».

Большинство российских заводов, покинутых глобальными автоконцернами после 2022 года, выпускают китайские автомобили под собственными брендами, не раскрывая названия партнеров.

В 2023 году «Соллерс» сообщил о запуске производства автобусов под локальным брендом объемом до 1.500 штук в год. Автобусы, которые выпускаются во Владивостоке, аналогичны китайским Ankai.

