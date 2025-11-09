Чехия держит русское птицеводство за яйца 1 692

Дата публикации: 09.11.2025
Проблема пока затрагивает лишь частников.

Важный импорт запретили сами власти РФ.

Фермеры Ленинградской области сообщают о резком падении качества бройлеров из-за исчезновения инкубационного яйца породы Cobb 500, пишет «Фонтанка». Вместо стандартных 4 кг взрослые птицы достигают лишь 2–2,3 кг, что делает их разведение экономически невыгодным. Cobb 500 — высокопродуктивная порода, выведенная в Чехии и широко применяемая в Европе и США благодаря высокой выживаемости и быстрому набору массы при низком расходе кормов.

Трудности начались после того, как Россельхознадзор в 2025 году запретил ввоз чешских инкубационных яиц. На рынке остались в основном турецкие аналоги, которые, по утверждению производителей, не обеспечивают стабильных показателей. С учётом роста издержек себестоимость куриного мяса может увеличиться на 130% — с 350 до 800 рублей за кг, что фактически сделает продукцию неконкурентоспособной.

Несколько владельцев хозяйств в Ленинградской области уже начали сокращать производство. Совладелица фермы «Хутор Залесье» Ирина Вишнякова рассказала: «Мы закупаем суточных цыплят, и с августа результат поражает — в плохом смысле». Еще один фермер Иван Николаев добавил: «Цыплята вырастают максимум до 2,3 кг вместо привычных четырёх. Мы полностью остановили выращивание бройлеров и не знаем, вернёмся ли к этому направлению в следующем году».

Участники рынка связывают ухудшение показателей с исчезновением чешского инкубационного яйца. Россельхознадзор дважды — в мае и августе 2025 года — вводил ограничения на ввоз продукции предприятий Чехии. После этого на рынке остались в основном турецкие поставщики, качество которых, по словам фермеров, остаётся непостоянным. Проблемы с поставками из ЕС не связаны с санкциями, однако из-за напряжённых отношений европейские производители часто отказываются сотрудничать с Россельхознадзором при возникновении претензий, что автоматически блокирует экспорт. В Турции таких политических барьеров нет, но местная селекционная школа существенно уступает европейской, отмечают фермеры.

В то же время проблема пока затрагивает частных фермеров. Крупные птицеводческие холдинги подобных проблем не испытывают — они производят инкубационные яйца самостоятельно, используя иностранные племенные линии. Свои излишки фермерам они не продают из-за низких объемов.

