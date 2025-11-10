Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Цена на электроэнергию в Латвии за неделю подскочила на 7% – эксперты объяснили почему 1 943

Бизнес
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Цена на электроэнергию в Латвии за неделю подскочила на 7% – эксперты объяснили почему

Средняя рыночная цена на электроэнергию за прошлую неделю по сравнению с предыдущей увеличилась в Латвии и Литве на 7% и составила 98,5 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщили в компании Latvenergo.

В то же время в Эстонии цена на электроэнергию снизилась на 1%, достигнув 83,84 евро за МВт·ч.

На прошлой неделе на рынке электроэнергии между торговыми зонами наблюдались противоположные тенденции. В Скандинавских странах цены снизились благодаря росту выработки ветряных электростанций, тогда как в Балтийском регионе ограничения пропускной способности сетей не позволили выровнять цены между странами, поэтому в Латвии и Литве они выросли, а в Эстонии — снизились.

Выработка ветровых электростанций в регионе “Nord Pool” выросла на 12% по сравнению с предыдущей неделей. Продолжая снижение, солнечная генерация уменьшилась ещё на 22%.

Между тем в Северных странах доступность атомных электростанций увеличилась на 9 процентных пунктов, достигнув уровня 85%. Рост выработки в основном обеспечил рестарт реактора OKG AES Oskarshamn 3 после более чем семимесячного ремонта.

В Латвии потребление выросло на 3% по сравнению с предыдущей неделей и достигло 141 ГВт·ч. В свою очередь выработка энергии выросла на 30% и достигла 101 ГВт·ч.

Таким образом объём выработки в Латвии составлял всего 71% от внутреннего потребления. Впрочем, в Эстонии и Литве дела еще хуже — там произвели лишь 45% от потреблённой электроэнергии. Остальное закачали из-за границы.

Читайте нас также:
#электроэнергия #ГЭС
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
2
0
5

Оставить комментарий

(1)
  • Д
    Дед
    10-го ноября

    Подскочила, потому что отсоединились от БРЭЛЛ и появился дефицит электроэнергии.

    21
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А судьи кто? Иконка видео
Изображение к статье: В странах Балтии продолжается рост цен на топливо
Изображение к статье: Рабы XXI века: иностранцы платят по 3000 долларов за удовольствие вкалывать в Латвии Эксклюзив!
Изображение к статье: В Банке Латвии рассказали как увеличить долги людей и предприятий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео