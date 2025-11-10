Средняя рыночная цена на электроэнергию за прошлую неделю по сравнению с предыдущей увеличилась в Латвии и Литве на 7% и составила 98,5 евро за мегаватт-час (МВт·ч), сообщили в компании Latvenergo.

В то же время в Эстонии цена на электроэнергию снизилась на 1%, достигнув 83,84 евро за МВт·ч.

На прошлой неделе на рынке электроэнергии между торговыми зонами наблюдались противоположные тенденции. В Скандинавских странах цены снизились благодаря росту выработки ветряных электростанций, тогда как в Балтийском регионе ограничения пропускной способности сетей не позволили выровнять цены между странами, поэтому в Латвии и Литве они выросли, а в Эстонии — снизились.

Выработка ветровых электростанций в регионе “Nord Pool” выросла на 12% по сравнению с предыдущей неделей. Продолжая снижение, солнечная генерация уменьшилась ещё на 22%.

Между тем в Северных странах доступность атомных электростанций увеличилась на 9 процентных пунктов, достигнув уровня 85%. Рост выработки в основном обеспечил рестарт реактора OKG AES Oskarshamn 3 после более чем семимесячного ремонта.

В Латвии потребление выросло на 3% по сравнению с предыдущей неделей и достигло 141 ГВт·ч. В свою очередь выработка энергии выросла на 30% и достигла 101 ГВт·ч.

Таким образом объём выработки в Латвии составлял всего 71% от внутреннего потребления. Впрочем, в Эстонии и Литве дела еще хуже — там произвели лишь 45% от потреблённой электроэнергии. Остальное закачали из-за границы.