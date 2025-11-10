Помнится, в начале XXI века Рига претендовала на гордый флаг финансового центра Балтии, но — что-то пошло не так. Не надо отчаиваться.

Информационное сообщение «О развитии сферы финансовых технологий Латвии 2025-2027» указывает, что сейчас в стране работает около 130 предприятий, занятых платежами, вкладами, займами, криптоактивами, регуляторными технологиями и прочим. «Латвия может стать значимой участницей глобальной экосистемы FinTech», — утверждают в ведомстве Арвилса Ашераденса («Новое Единство»).

Банк Латвии бдит

Расцвет параллельной денежной системы, которую воплощают биткойны, эфириумы и прочие виртуальные денюжки, напрямую коррелирует с зарегулированностью традиционного банкинга в ЛР.

Разумеется, и новомодная отрасль не пускается на самотек. «Введен режим лицензирования для оказывающих услуги криптоактивов, – отмечается в документе Минфина. – Возможность доступа к системе платежей Банка Латвии для оказывающих небанковские услуги дала возможность предприятиям Латвии включиться в глобальный рынок». Предприятия FinTech проходят также процесс пред-лицензирования; обеспечена возможность приобретения акций компаний со стороны работников предприятий; регулятор оказывает помощь инновационным «песочницам», которые готовятся выйти на биржу.

При этом государство предлагает 0% налогов на реинвестированную прибыль для стартапов в области финансовых технологий. Великолепно, согласитесь — не на производство реальной продукции, а на единички-нолики в миллиардах транзакций через интернет...

В последние годы началась подготовка специалистов финтека в Рижском техническом университете; создана Школа стартапов, которую поддерживает Рижская Дума; бизнесмены в данной сфере получаю специальные визы. На этом передовом рубеже прогресса можно даже отойти от самого святого — национальных лингвистических канонов: «Улучшенное э-управление доступно на английском языке. Развивается Фонд англоязычных технологических талантов».

«Государственная поддержка стартапам уменьшает расходы на рабочую силу и обеспечивает возможности софинансирования, – оптимистично рапортовали чиновники подкомиссии Сейма по развитию инновационной экосистемы. – Опции акций мотивируют работников в Латвии...»

Банк Латвии оценивается Министерством финансов как «сильный, поддеживающий рост надзиратель финансового рынка... с широким набором содействующих развитию инструментов». Город Рига сам по себе — предоставляет помощь в предпринимательстве, к тому же имеются «стратегические возможности, которые предоставляет хорошая соединенность с Северной и Восточной Европой».

Последнее, мягко говоря, полемически заострили. В свое время, действительно, из Риги ежедневно летали несколько рейсов в Москву и Минск, плюс поезда в РФ и РБ. Сейчас же Восточная Европа от нас практически полностью отрезана — причем собственными усилиями!

«Конкурентоспособный центр в Европе» – и то, что ему мешает

Европейским центром в течение двух лет поможет стать амбициозная программа Минфина. К 2027 году в Латвии предполагается работа более чем на 30% большего числа предприятий. Капиталовложения в сферу финтека возрастут на 15%; на 18% увеличится количество связанных с криптоактивами новых рабочих мест; а результат: «Латвия – это конкурентоспособный центр FinTech в Европе».

Между тем, имеются и «слабые стороны», и даже «угрозы» на пути Латвии к финансовому благополучию. Ну, для начала – «ограничения доступности капитала». То есть, проще говоря, тут слишком мало денюжек, чтобы их стало еще больше.

Потом еще – «недостаток талантов в отдельных областях, особенно с глобальным опытом». «Низкая узнаваемость Латвии как бренда на целевых рынках», – вот это печалька, уж как тщились последние 35 лет изобразить из себя, всего чего... Имеются в наличии также «бюрократия и административные процедуры — хотя и э-управление улучшено, в отдельных случаях бюрократические процессы могут быть времязатратными».

Латвия, даром что в Евросоюзе и НАТО, все же испытывает «геополитические риски». Финансовый сектор подвергается «риску кибербезопасности». В данной сфере нашим молодым хозяйственникам приходится конкурировать с глобальными гигантами — Google, Apple, Amazon.

Происходит также «уменьшение квалифицированной рабочей силы в государстве, в том числе недостаток специалистов ИКТ (информационно-коммуникационных технологий) в сегменте инновационных технологий, а также миграция экспертов». В нашей республике имеет место «цифровое неравенство, риски недоступности финансовых услуг для отдельных групп общества».

Вот это правильно отметили коллеги А.Ашераденса — ибо, прежде чем объявлять себя финансовым центром Европы, неплохо было бы осчастливить жителей какой-нибудь Мазписанской волости работающим банкоматом, или иной возможностью хотя бы получить пенсии...

Заплатил налог биткойном, и тогда уж спи спокойно

В ближайшем будущем местное предпринимательское сообщество ожидают большие подвижки. В частности, новая регуляция, которую предлагает Минфин, должна «разрешить оказывающим небанковские финансовые услуги, в том числе предоставляющим услуги криптоактивов, участвовать в процедуре уплаты налогов как финансовым партнерам».

В законодательном порядке появятся «возможности в Латвии в простом и понятном виде жетонизировать (дигитализировать) активы, что расширило бы удобнейшие возможности расчетов и уплаты налогов». Доступ финансовых технологий к капиталу будет обеспечиваться с помощью государственного института Altum и Латвийского агентства инвестиций и разития.

То есть, все-таки, без реальных евро, сфера финансовых технологий не фурычит — деньги из воздуха остаются иллюзией. Другое дело, что данный сектор уже сейчас получает от государства льготы на прибыль (вышеуказанные 0%!), а сейчас еще будет забирать из той же самой тумбочки, где берут деньги, скажем самоуправления на жилищное строительство. Не стоит ли этим озаботиться в первую очередь — а уж потом думать про «программу акселерации FinTech»?

В общем и целом, все это вызывает на память ситуацию тридцатилетней давности — когда в Латвии в середине 1990-х пышным цветом расцвел первый в стране «небанковский сектор», т.е. финансовые компании, которые принимали вклады у населения. Наивные жители несли туда свою, трудовую, копеечку — в итоге практически все остались ни с чем. Но, что было, то было — те громкие имена, вроде Natali Respect или Neo City, хотя бы не претендовали, чтобы им выдавали государственные гарантии и подкармливали, с бюджета. Не то что ныне!

Ну и наконец, о национальностях участвующих в рынке криптоактивов в ЛР. В системе электронного клиринга Банка Латвии ныне принимает участие 3 предприятия из нашей страны, 1 из Литвы, и 3 из Мальты.

ПЛАТЕЖИ

Положительной особенностью Латвии признается ее участие в едином пространстве электронных платежей SEPA, в которое входят 41 государство Европы; за I полугодие 2025 года был проведен 51 миллион моментальных платежей на 47,45 миллиарда евро.