Пузырь или золотое дно? Искусственный интеллект может оказаться и тем, и другим,пишет Reuters.

Вполне возможно, что ИИ - будущее бизнеса и более широкой экономики, однако вызванные ажиотажем вокруг него чрезвычайно высокие цены акций все же могут стать причиной пузыря, готового лопнуть.

Инвесторы никак не могут избавиться от беспокойства, не раздуты ли котировки техкомпаний. Что, если ИИ не оправдает ажиотажа, если не окупятся гигантские вложения в передовые микрочипы, а также в инфраструктуру и энергию, необходимые для удовлетворения высоких потребностей при обработке данных?

В ближайшие несколько месяцев будет написано множество колонок о буме ИИ, и большинство авторов, вероятно, в заключение напишут, что судить о его успехе или провале еще рано.

Некоторые первые исследования указывают на то, что компании пока не получают значительных доходов от ИИ, при том что, как ожидается согласно оценкам, в эту технологию будет инвестировано $3 триллиона в следующие три года.

Впрочем, возврат на вложения всегда требует времени.

А что касается консенсусного мнения? Возможно, имеет смысл спросить собственно искусственный интеллект.

В ответ на вопрос «Является ли ИИ пузырем?», чатбот AI Mode от Google заключил: «В то время как основная технология ИИ считается подлинным и потенциально революционным событием, ведется значительный спор о том, устойчивы ли текущие рыночные оценки или сектор переживает похожий на пузырь период чрезмерного энтузиазма и спекуляций».

Повышение продуктивности и рост выручки в следующие годы в конечном счете определят ценность ИИ, дипломатично добавляет система, явно не желая показать такую картину, которая лишила бы ее работы.

Возможно, полезнее посмотреть на уроки прошлых пузырей. История показывает, что революционные технологии обычно привлекают большой поток капитала, но не все из этих инвестиций - «умные деньги».

Поэтому даже если технология сохраняется и в конечном счете меняет мир, некоторые наиболее дорогие акции в годы пузыря могут оказаться проблемными. Компании, возможно, и не обанкротятся, но если пузырь лопнет, понадобятся годы для возвращения оценок акций на сверхвысокие уровни, если они вообще когда-либо восстановятся.

В таком русле Майкл Барри, занимающийся короткими продажами, оценивает сегодняшних фаворитов сектора ИИ - Nvidia и Palantir. Он не считает эти компании плохими, но просто думает, что их котировки завышены.

Невозможно удержаться от сравнения сегодняшних безумных оценок с пузырем доткомов на рубеже столетий и ажиотажем в технологическом, медийном и телекоммуникационном секторах (TMT), который закончился зрелищным крахом в начале 2000-х.

Те, кто с оптимизмом относятся к ИИ, постоянно приводят в пример долгосрочные результаты тех инвесторов, которые купили акции некоторых компаний, переживших крах сектора TMT в разгар ажиотажа.

В конечном счете, если вам повезло купить акции Amazon , Apple или Microsoft на пиках примерно во время пузыря доткомов, вы все равно получили сейчас впечатляющую доходность.

Тем не менее, от момента схлопывания пузыря вам пришлось бы ждать до семи лет, чтобы просто выйти в ноль.

А что помнят биржевые медведи? Инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд специализируется на гиганте Cisco - одной из самых ярких звезд конца 1990-х. Акции компании подскочили с $2 на акцию в 1995 году выше $80 на пике пузыря в 2000 году, за один 1999 год удвоившись в цене.

После этого за полтора года акция Cisco вновь упала до $8.

Cisco впоследствии показала хороший результат, как отмечает Молд. Прогнозируется, что чистая прибыль компании составит более $11 миллиардов в 2025 году при продажах почти на $57 миллиардов.

Однако цена ее акций все еще не восстановилась до пика марта 2000 года, когда рыночная капитализация компании, составлявшая $550 миллиардов, была в 200 раз выше годовой прибыли. Хотя цена акций Cisco увеличилась вдвое за последние 10 лет, она остается на 10% ниже внутридневного максимума, достигнутого в начале нового тысячелетия.

Молд считает, что история Cisco служит уроком о том, как сложно бывает оправдать ожидания в краткосрочной перспективе, даже если компании это удается в долгосрочной.

И что важно, это напоминание о том, что завышенные котировки акций не защитят инвестора, если темпы роста внезапно замедляются, а продажи разочаровываютю. Инвесторам в акции компании Palantir следует обратить на это особое внимание: на текущий момент коэффициент цены акций к будущей прибыли компании составляет 216.

Возможно, Nvidia лучше всего воплощает дилемму, которую сегодня решают инвесторы в техсекторе.

С одной стороны, на рыночную капитализацию производителя микрочипов, недавно превысившую $5 триллионов, сегодня приходится 16% ВВП США, в сравнении с 5% в случае Cisco на ее пике.

Однако с другой стороны, оценка Nvidia выглядит обоснованной.

«В сравнении с текущими темпами роста Nvidia показатель Cisco выглядит смешным, а такой маржи и возврата на капитал, как у производителя кремниевых микрочипов, у Cisco не было никогда», - написал Молд, добавив, что коэффициент цены акций к будущей прибыли Nvidia составляет примерно 33.

Так можно ли сегодняшним инвесторам техсектора спать спокойно?

Это зависит от инвестиционного периода.

В то время как пузырь доткомов на многолетнем историческом графике Nasdaq выглядит как небольшое отклонение, период неуклонно медвежьего рынка после него длится почти два года, и индексу понадобилось около 15 лет, чтобы вновь достигнуть пика.

Акции растут всегда, утверждают гуру, и это правда - при условии, что вы собираетесь держать их вечно.