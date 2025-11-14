В частном хозяйстве с 93 домашними птицами в Дурбской волости Южнокурземского края зафиксирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа подтипа H5N1, сообщили агентству LETA в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

Наличие вируса подтвердили результаты лабораторных исследований, проведённых в Научном институте безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды "BIOR".

О вспышке заболевания проинформирован Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

ПВС на месте проводит мероприятия по борьбе с болезнью и её локализации, а также проводит эпидемиологическое расследование для выяснения возможного источника вируса и путей его распространения за пределы заражённого хозяйства.

Чтобы не допустить дальнейшего распространения заболевания, все птицы в подворье подлежат ликвидации, уничтожаются продукты, полученные от них, проводится уборка и дезинфекция.

Вокруг очага заболевания установлены зоны ограничений радиусом 3 и 10 километров, в которых запрещено перевозить живую птицу и продукты птичьего происхождения. В птицеводческих хозяйствах в этих зонах необходимо строго соблюдать меры биобезопасности.

Высокопатогенный птичий грипп — это острое, крайне заразное инфекционное заболевание птиц с высокой летальностью. Характерные клинические признаки включают внезапное и быстрое развитие болезни, вялость, отказ от корма, взъерошенные перья, шаткость при ходьбе, удушье и гибель.

Основные переносчики вируса — дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых болезнь может протекать бессимптомно. Домашняя птица может заразиться при контакте с инфицированными дикими птицами, например, при доступе к прудам и другим водоёмам. Также заражение может произойти через заражённый корм или предметы (обувь, одежду, инвентарь), на которых присутствует вирус.

Чтобы защитить птицу от высокопатогенного гриппа, ПВС призывает всех птицеводов строго соблюдать правила биобезопасности: держать, кормить и поить птиц только в закрытых помещениях или в зонах, защищённых от дождя, чтобы исключить контакт с дикой птицей. По этой же причине выгульные территории также должны быть огорожены, а выпуск птиц в естественные водоёмы запрещён — исключение составляют искусственные, огороженные водоёмы, используемые только для домашних водоплавающих птиц.

Следует также ограничить доступ посторонних лиц к хозяйству, использовать рабочую или сменную одежду и обувь для ухода за птицей, не использовать воду из открытых водоёмов, а также хранить корм и подстилку в местах, недоступных для диких птиц.

О любых подозрениях на заболевание птиц необходимо немедленно сообщать ветеринару или ПВС.

В случае вспышки высокопатогенного птичьего гриппа владелец хозяйства имеет право на государственную компенсацию понесённых в ходе ликвидации ущербов, если хозяйство и птицы зарегистрированы в Информационной системе Службы поддержки села, а также соблюдены требования биобезопасности и другие нормативные акты.

В Латвии в 2025 году на наличие высокопатогенного птичьего гриппа лабораторно проверены 68 найденных мёртвыми диких птиц. У девяти из них выявлен вирус H5N1.

В конце мая этого года вспышка высокопатогенного птичьего гриппа была также зафиксирована в хозяйстве в Бирзгальской волости Огрского края.

Подтип H5N1 высокопатогенного птичьего гриппа потенциально является зоонозом, то есть существует риск заражения не только животных, но и людей.

ПВС — государственное учреждение в подчинении Министерства земледелия, осуществляющее государственный надзор и контроль в сфере оборота пищевых продуктов и ветеринарии.