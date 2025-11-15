Самыми популярными зимними направлениями латвийской государственной авиакомпании airBaltic из Риги будут Барселона, Дубай, Лондон, Мюнхен, Париж и Прага, сообщили в airBaltic, опираясь на данные о продаже билетов и привычках пассажиров.

airBaltic выполняет из Риги пять рейсов в неделю в Барселону, шесть — в Дубай, до двух рейсов в день — в Лондон, Мюнхен и Париж, а также до шести рейсов в неделю — в Прагу.

Представители авиакомпании отмечают, что в этом сезоне пассажиры выбирают тёплые направления, путешествия на природу, городские туры, а также бизнес-поездки.

Этой зимой airBaltic предлагает почти 60 прямых маршрутов из Риги. Также недавно авиакомпания открыла прямые рейсы в Фару, а также увеличила частоту рейсов в Амстердам и Дубай, обеспечивая соответственно три рейса в день и шесть рейсов в неделю.

Кроме того, летние прямые рейсы из Риги в Пизу и Порту будут продолжены и в ноябре. Рейсы из Риги в Катанию начнутся раньше — в конце февраля 2026 года. Увеличена частота рейсов также в Шарм-эш-Шейх и Хургаду — по три рейса в неделю в каждое направление. В зимний сезон airBaltic начала выполнять рейсы между Ригой и Дублином — два раза в неделю.

В 2024 году концерн airBaltic работал с аудированными убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее.

В конце августа этого года немецкая национальная авиакомпания Lufthansa стала акционером airBaltic. В настоящее время Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, остальное— прочим акционерам.

Государство уже несколько лет говорит о продаже проблемной авиакомпании, но медлит с выставлением ее акций на биржу.