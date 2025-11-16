Швейцария и примкнувший к ней Лихтенштейн подписали декларацию с Соединенными Штатами, на основе которой США уменьшат пошлины на швейцарский экспорт до 15%. Об этом сообщило правительство Швейцарии.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для продукции из 185 стран и территорий, которые вступили в силу 7 августа. Пошлины в 39% на импорт швейцарских товаров стали самыми высокими среди тарифов для развитых стран. Для сравнения: Латвия «отделалась» 15-ю процентами.

Согласно нынешнему заявлению правительства Швейцарии, в рамках соглашения швейцарские компании обязались инвестировать в США около $200 млрд до конца 2028 года, включая финансирование образования и обучения.

"Мы, по сути, достигли соглашения со Швейцарией. Они собираются перенести значительные объемы производства в США, в том числе фармпрепаратов и железнодорожного оборудования. Мы очень рады этой сделке и тому, что она означает для американского производства", – заявил торговый представитель США Джеймисон Грир каналу CNBC.

По его словам, Швейцария в рамках соглашения инвестирует $70 млрд в следующем году в такие отрасли, как фармацевтика и переработка золота. Кроме того, она намерена увеличить закупки самолетов Boeing.

Ранее газета Tribune de Genève сообщала, что шесть швейцарских миллиардеров, в том числе руководители компаний, владеющих люксовыми брендами Rolex и Cartier, 4 ноября встретились с Трампом в Вашингтоне, надеясь на снижение пошлин на импорт швейцарских товаров.

Швейцарские миллиардеры приехали не с пустыми руками, а с подарками, чтобы задобрить американского президента Дональда Трампа и добиться снижения пошлин, сообщает Axios.

В частности, речь идет о настольных часах Rolex и золотом слитке весом 1 кг. Слиток Трампу вручили во время визита делегации 4 ноября, он был отмечен цифрами 45 и 47 в честь его президентских сроков.