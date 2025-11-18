Белый дом "очень серьезно относится к этим киберугрозам и работает день и ночь".

Китайский холдинг Alibaba, владеющий маркетплейсом AliExpress и собственной моделью ИИ Qwen 2.5-Max, передает властям Китая данные, разглашение которых представляет угрозу безопасности США, говорится в служебной записке Белого дома. Согласно изученному Financial Times документу, основанному на разведданных, группа предоставляет «техническую поддержку» Народно-освободительной армии Китая (НОАК) «против целей в США». Какие именно это цели, не уточняется.

Кроме того, в докладе утверждается, что Alibaba предоставляла правительству и военным Китая доступ к данным клиентов, включая IP-адреса, информацию о Wi-Fi, платежных данных и услугах, связанных с ИИ. Также, согласно документу, сотрудники компании передали НОАК информацию об эксплойтах «нулевого дня» — ранее неизвестных уязвимостях софта, еще не исправленных разработчиками. FT отмечает, что не может независимо проверить информацию от Белого дома.

Газета также отмечает, что это заявление Вашингтона отражает растущую обеспокоенность США по поводу китайских облачных сервисов, систем ИИ и способности Пекина получать доступ к конфиденциальным данным в США и использовать их.

Один из чиновников администрации США сообщил, что Белый дом «очень серьезно относится к этим киберугрозам и работает день и ночь, чтобы снизить текущие и потенциальные риски и последствия от такого рода вторжений с использованием ненадежных поставщиков».

Сама записка Белого дома появилась сразу после того, как президент Дональд Трамп встретился с главой КНР Си Цзиньпином в Южной Корее и договорился о широком перемирии в сфере торговых ограничений сроком на один год.

«Утверждения, якобы основанные на данных американской разведки, которые были раскрыты вашим источником, — полная чушь. Это явная попытка манипулировать общественным мнением и очернить Alibaba», — прокомментировали информацию FT в корпорации, не предоставив сведения о вероятном сотрудничестве с НОАК. Посольство КНР в Вашингтоне обвинило США в «искажении фактов» после публикации FT, заявив, что Китай совершенствует законы для защиты личной конфиденциальности и данных в деятельности ИИ.

До этого американские политики и эксперты призывали Белый дом закрыть 25 китайским компаниям, включая Alibaba, доступ к рынкам и технологиям США из-за опасений по поводу их предполагаемых связей с НОАК. Они утверждали, что китайские госпрограммы требуют от корпораций предоставления технологий вооруженным силам страны. Китайская Huawei уже внесена в черный список в США, такой же риск сохраняется для TikTok.