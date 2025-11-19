Baltijas balss logotype
Через месяц с небольшим у 118 тысяч жителей Латвии вырастет зарплата 6 8975

Бизнес
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Через месяц с небольшим у 118 тысяч жителей Латвии вырастет зарплата

С 1 января 2026 года установленная в стране минимальная месячная заработная плата повышается с 740 до 780 евро, сообщили bb.lv в Министерстве благосостояния.

Это предусмотрено поправками к правилам Кабинета министров ЛР, которые правительство приняло в среду, 19 ноября.

С чего бы правительству поднимать зарплаты? В Министерстве благосостояния пояснили, что «повышение минимальной зарплаты показывает стремление правительства шаг за шагом повышать уровень жизни людей и уменьшать неравенство доходов. Это важный сигнал для более чем ста тысяч человек, чья повседневная жизнь связана с минимальной зарплатой.»

Отметим, что в относительном выражении минимальная зарплата выросла на 5,4 процента. Для сравнения: стоимость продуктов питания в стране за года увеличилась на 5,5 процента (октябрь 2025-го года к октябрю 2024-го).

Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в 2024 году в среднем 117 895 работников, или 15,3%, получали минимальную зарплату или меньше. Это на 4,1 процентного пункта меньше, чем три года назад, когда минимальную зарплату или меньше получали 19,4% работников.

Расходы работодателей на рабочую силу вырастут для тех сотрудников, у которых сейчас установлена минимальная месячная зарплата при нормальном рабочем времени (740 евро) или ниже. Также для тех, чья месячная зарплата при нормальном рабочем времени меньше установленного в поправках минимального размера (780 евро).

По данным ЦСУ, на сентябрь 2025 года в Латвии были заняты 898,1 тыс. жителей.

#Латвия #зарплата #минимальная зарплата #рабочая сила #правительство #экономика #статистика
  • ES
    Ella Stroika
    20-го ноября

    Чтобы уменьшить неравенство доходов, надо начать с сокращения своих необоснованных зарплат.

  • VS
    Vilis Skuja
    19-го ноября

    Не вырастет а уменьшится с учётом инфляции

  • Мп
    Мимо проходил
    19-го ноября

    Повысится минималка - повысится и налог с неё. Реальное повышение в итоге составит менее 5 евро. Впрочем. я не госслужащий и могу ошибаться - может, и еще меньше.

  • bt
    bory tschist
    19-го ноября

    cлучайно, слово (у) "руководящих" жителей, выпало ...

  • A
    Aleks
    19-го ноября

    Ой,не доживём до момента,когда неравенство уменьшится😀 До зарплаты депутатов в 5-6 тыс.евро в месяц точно не доживём..😈

  • Д
    Дед
    19-го ноября

    думаю не 118 тысяч, а уже максимум 110, остальные будут уволены. Математика больших чисел. Бизнес может заплатить столько, сколько сможет. Государство получит меньше налогов, а население меньше рабочих мест.

Видео