С 1 января 2026 года установленная в стране минимальная месячная заработная плата повышается с 740 до 780 евро, сообщили bb.lv в Министерстве благосостояния.

Это предусмотрено поправками к правилам Кабинета министров ЛР, которые правительство приняло в среду, 19 ноября.

С чего бы правительству поднимать зарплаты? В Министерстве благосостояния пояснили, что «повышение минимальной зарплаты показывает стремление правительства шаг за шагом повышать уровень жизни людей и уменьшать неравенство доходов. Это важный сигнал для более чем ста тысяч человек, чья повседневная жизнь связана с минимальной зарплатой.»

Отметим, что в относительном выражении минимальная зарплата выросла на 5,4 процента. Для сравнения: стоимость продуктов питания в стране за года увеличилась на 5,5 процента (октябрь 2025-го года к октябрю 2024-го).

Согласно данным Центрального статистического управления (ЦСУ), в 2024 году в среднем 117 895 работников, или 15,3%, получали минимальную зарплату или меньше. Это на 4,1 процентного пункта меньше, чем три года назад, когда минимальную зарплату или меньше получали 19,4% работников.

Расходы работодателей на рабочую силу вырастут для тех сотрудников, у которых сейчас установлена минимальная месячная зарплата при нормальном рабочем времени (740 евро) или ниже. Также для тех, чья месячная зарплата при нормальном рабочем времени меньше установленного в поправках минимального размера (780 евро).

По данным ЦСУ, на сентябрь 2025 года в Латвии были заняты 898,1 тыс. жителей.