Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сколько Rīgas satiksme заработала на пассажирах и автовладельцах? 1 1117

Бизнес
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сколько Rīgas satiksme заработала на пассажирах и автовладельцах?

Оборот рижского муниципального ООО "Rīgas satiksme" за девять месяцев этого года составил 40,98 млн евро, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее, а прибыль компании увеличилась до 13,401 млн евро, свидетельствует обнародованная компанией информация.

В том числе доходы "Rīgas satiksme" от продажи билетов на общественный транспорт за девять месяцев этого года составили 28,133 млн евро, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а доходы от автостоянок увеличились на 0,5% - до 10,185 млн евро.

В сообщении руководства к годовому отчету компании говорится, что в этом году девятимесячный финансовый отчет подготовлен в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (бухгалтерского учета), таким образом, дотации государственного и муниципального бюджета включены в прочие доходы от хозяйственной деятельности, а не в нетто-оборот.

За девять месяцев 2025 года государственная компенсация, начисленная за перевозку детей-сирот, лиц с инвалидностью первой или второй группы по маршрутам, на которых более 30% общей протяженности маршрута находится за пределами административной территории города, составила 6,632 млн евро без налога на добавленную стоимость (НДС).

Размер финансирования, полученного из бюджета Рижского самоуправления, за девять месяцев этого года составил 98,401 млн евро без НДС.

За девять месяцев 2025 года расходы на основную деятельность "Rīgas satiksme" составили 125,437 млн евро, что на 6,947 млн евро меньше, чем за девять месяцев 2024 года. Основную экономию составили расходы на дизельное топливо - в размере 1 млн евро.

За девять месяцев 2024 года оборот "Rīgas satiksme" без включения дотаций государственного и муниципального бюджета составил 39,881 млн евро, а прибыль - 1,407 млн евро.

Как сообщалось, оборот "Rīgas satiksme" в прошлом году, включая дотации государственного и муниципального бюджета, составил 193,315 млн евро, что на 5% больше, чем в 2023 году, при этом прибыль компании сократилась многократно и составила 93 608 евро.

"Rīgas satiksme" владеет долями капитала в компаниях "Rīgas karte" (51%) и "Rīgas acs" (100%). В марте 2024 года Рижская дума разрешила "Rīgas satiksme" прекратить участие в капитале "Rīgas acs", проведя ликвидацию дочерней компании, однако пока "Rīgas acs" еще не ликвидирована.

"Rīgas satiksme" обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также обслуживает автостоянки на обочинах улиц города. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.

Читайте нас также:
#финансы #транспорт #бюджет #доходы #расходы #дотации #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
1
3
1
0
3

Оставить комментарий

(1)
  • TL
    Terebilkin Lv
    21-го ноября

    Эта контора получила всю инфраструктуру бесплатно,получает дотации за счёт налогоплательщиков,покупает транспорт за счёт налогоплательщиков, и ещё за проезд деньги получает от налогоплательщиков, очень хороший бизнес и никакой конкуреныции, в то время когда предпринимателю нужно все купить за свой счет

    18
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: А судьи кто? Иконка видео
Изображение к статье: В странах Балтии продолжается рост цен на топливо
Изображение к статье: Рабы XXI века: иностранцы платят по 3000 долларов за удовольствие вкалывать в Латвии Эксклюзив!
Изображение к статье: В Банке Латвии рассказали как увеличить долги людей и предприятий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео