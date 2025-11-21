Оборот рижского муниципального ООО "Rīgas satiksme" за девять месяцев этого года составил 40,98 млн евро, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период годом ранее, а прибыль компании увеличилась до 13,401 млн евро, свидетельствует обнародованная компанией информация.

В том числе доходы "Rīgas satiksme" от продажи билетов на общественный транспорт за девять месяцев этого года составили 28,133 млн евро, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а доходы от автостоянок увеличились на 0,5% - до 10,185 млн евро.

В сообщении руководства к годовому отчету компании говорится, что в этом году девятимесячный финансовый отчет подготовлен в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (бухгалтерского учета), таким образом, дотации государственного и муниципального бюджета включены в прочие доходы от хозяйственной деятельности, а не в нетто-оборот.

За девять месяцев 2025 года государственная компенсация, начисленная за перевозку детей-сирот, лиц с инвалидностью первой или второй группы по маршрутам, на которых более 30% общей протяженности маршрута находится за пределами административной территории города, составила 6,632 млн евро без налога на добавленную стоимость (НДС).

Размер финансирования, полученного из бюджета Рижского самоуправления, за девять месяцев этого года составил 98,401 млн евро без НДС.

За девять месяцев 2025 года расходы на основную деятельность "Rīgas satiksme" составили 125,437 млн евро, что на 6,947 млн евро меньше, чем за девять месяцев 2024 года. Основную экономию составили расходы на дизельное топливо - в размере 1 млн евро.

За девять месяцев 2024 года оборот "Rīgas satiksme" без включения дотаций государственного и муниципального бюджета составил 39,881 млн евро, а прибыль - 1,407 млн евро.

Как сообщалось, оборот "Rīgas satiksme" в прошлом году, включая дотации государственного и муниципального бюджета, составил 193,315 млн евро, что на 5% больше, чем в 2023 году, при этом прибыль компании сократилась многократно и составила 93 608 евро.

"Rīgas satiksme" владеет долями капитала в компаниях "Rīgas karte" (51%) и "Rīgas acs" (100%). В марте 2024 года Рижская дума разрешила "Rīgas satiksme" прекратить участие в капитале "Rīgas acs", проведя ликвидацию дочерней компании, однако пока "Rīgas acs" еще не ликвидирована.

"Rīgas satiksme" обеспечивает пассажирские перевозки автобусами, трамваями и троллейбусами в Риге, а также обслуживает автостоянки на обочинах улиц города. Единственным владельцем предприятия является Рижская дума.