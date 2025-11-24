Эксперты, которые предвидели мировой финансовый кризис 2008 года, вновь бьют тревогу по поводу надвигающихся угроз для глобальной экономики, сообщает Bild, пишет nra.lv.

Американский финансист и ветеран Уолл-стрит Гэри Шиллинг предупреждает о новой волне кризиса. По его словам, ситуация опасно напоминает 2008 год: рынок перегрет, растёт спекуляция, а государственный долг достиг рекордных высот.

«Ситуация запутанная. Я не понимаю, куда движется финансовый рынок, и вероятность кризиса сейчас опасно высока», — заявил он.

Финансовый аналитик Мередит Уитни, получившая прозвище «оракул Уолл-стрит», считает, что спад уже начался — по её словам, реальная экономика слабее, чем показывают официальные данные, и многие американцы живут в долгах.

Схожее мнение высказывает и эксперт по рискам Нассим Николас Талеб — он отмечает, что если в 2008 году долгов боялись банки, то сегодня — правительства.

Особенно резко настроены аналитики, указывающие на опасности стремительного роста технологий искусcтвенного интеллекта (ИИ). Инвестор Майкл Бьюрри, предсказавший кризис 2008 года, не советует вкладываться в крупные технологические компании.

Несмотря на расхождение мнений, эксперты сходятся в одном: чрезмерные долги, переоценённые акции технологических гигантов и разрыв между фондовым рынком и реальной экономикой делают мировые рынки крайне уязвимыми.

По данным The Economist, если фондовый рынок США обрушится, это станет одним из самых предсказуемых кризисов в истории — об этом уже говорят как банковские руководители, так и Международный валютный фонд.

И это неудивительно — индекс S&P 500, один из ключевых индикаторов американского фондового рынка, ведомый так называемой «великолепной семёркой» (ведущими технологическими компаниями), достиг коэффициента «цена/прибыль», сопоставимого с уровнем dotcom-эры конца 1990-х — начала 2000-х годов. Инвесторы надеются, что масштабные вложения в ИИ окупятся. Для достижения 10% прибыли от инвестиций в ИИ глобальным компаниям потребовалось бы около 560 миллиардов евро в год — это более 345 евро на каждого пользователя iPhone. История показывает, что надежды на новые технологии часто не оправдываются — по крайней мере, на начальном этапе.

Тем не менее, по мнению The Economist, вероятность того, что обвал акций приведёт к масштабному финансовому кризису, пока остаётся низкой. В отличие от 2008 года, нынешний бум ИИ в основном финансируется из собственного капитала, а не за счёт долгов. Кроме того, реальная экономика за последние годы — от энергетического кризиса в Европе до торговых войн США — демонстрировала высокую устойчивость: экономические спады становятся всё более редкими.

Однако ошибочно полагать, что крах затронет только инвесторов. Чем дольше продолжается подъём, тем более туманным становится источник его финансирования. Даже без краха финансовой системы крупное падение акций может ввергнуть мировую экономику в рецессию.

Слабое звено — американское потребление. Акции составляют около 21% богатства домохозяйств США. Почти половина роста благосостояния американцев в последние годы связана с акциями компаний, занимающихся ИИ. По мере роста богатства люди стали меньше сберегать.

Снижение стоимости активов может существенно повлиять на уровень потребления, а снижение спроса в США отразится как на Европе, так и на Китае, обострив торговую напряжённость.

В конечном итоге снизится торговля, сократятся расходы американцев, и торговый дефицит США уменьшится, тогда как китайская сверхпроизводительность станет ещё большей проблемой. Мир, возможно, предвидит крах американского фондового рынка — но это ещё не значит, что он готов к его последствиям.

