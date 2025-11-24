Baltijas balss logotype
«Теперь владелец сам встаёт за прилавок»: реальная ситуация в регионах — трагическая 1 3003

Бизнес
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

ФОТО: LETA

«С рабочей силой уже сейчас полная катастрофа! Во многих небольших магазинах владельцы сами стоят за кассой, потому что невозможно найти сотрудников», — так ситуацию охарактеризовал Юрис Ламбертс, директор по развитию Латвийской кооперации независимых торговцев (сеть магазинов Aibe), в передаче TV24 Naudas cena, пишет LA.LV.

По словам Ламбертса, трудно сказать, что делать:

«У меня есть подозрение, что по-прежнему довольно много молодых людей покидает Латвию. Мы это видим по сельским регионам — численность населения снижается, а с ней уменьшаются и объёмы покупок».

Это, в свою очередь, напрямую влияет на малых торговцев: доходов становится недостаточно, чтобы покрыть расходы, поясняет он. В результате владелец магазина сам встаёт за прилавок — из двух работников остаётся только один, а второй — это теперь он сам.

«Это также ответ на вопрос, почему мы хотим, чтобы продукты питания подешевели. Тогда поток товаров снова стал бы активнее — продавалось бы больше, торговец зарабатывал бы больше и смог бы покрыть свои расходы», — пояснил представитель торговцев.

Говоря об издержках, Ламбертс признал: «Бюрократия и требования, которые поступают от контролирующих учреждений, с которыми сталкиваются малые магазины, иногда просто катастрофичны».

LA.LV

#торговля #Латвия #уровень жизни #розничная торговля #малый бизнес #экономика #бюрократия
Оставить комментарий

(1)
  • AZe
    Aleksandrs Zinčenko
    24-го ноября

    Странно, вообще то это НОРМА для подобного рода лавок. Но на просторах бСССР "барину" же влом работать - должны быть рабы за копейки.

    18
    3

