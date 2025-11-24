«С рабочей силой уже сейчас полная катастрофа! Во многих небольших магазинах владельцы сами стоят за кассой, потому что невозможно найти сотрудников», — так ситуацию охарактеризовал Юрис Ламбертс, директор по развитию Латвийской кооперации независимых торговцев (сеть магазинов Aibe), в передаче TV24 Naudas cena, пишет LA.LV.

По словам Ламбертса, трудно сказать, что делать:

«У меня есть подозрение, что по-прежнему довольно много молодых людей покидает Латвию. Мы это видим по сельским регионам — численность населения снижается, а с ней уменьшаются и объёмы покупок».

Это, в свою очередь, напрямую влияет на малых торговцев: доходов становится недостаточно, чтобы покрыть расходы, поясняет он. В результате владелец магазина сам встаёт за прилавок — из двух работников остаётся только один, а второй — это теперь он сам.

«Это также ответ на вопрос, почему мы хотим, чтобы продукты питания подешевели. Тогда поток товаров снова стал бы активнее — продавалось бы больше, торговец зарабатывал бы больше и смог бы покрыть свои расходы», — пояснил представитель торговцев.

Говоря об издержках, Ламбертс признал: «Бюрократия и требования, которые поступают от контролирующих учреждений, с которыми сталкиваются малые магазины, иногда просто катастрофичны».

LA.LV