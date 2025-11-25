Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Космос, оказывается, выгодный: принес 13,4 млн евро в ВВП Латвии 1 268

Бизнес
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Космос, оказывается, выгодный: принес 13,4 млн евро в ВВП Латвии
ФОТО: pixabay

Участие Латвии в программах Европейского космического агентства (ЕКА) с 2020 года обеспечило общий вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) в размере 13,4 миллиона евро, свидетельствует заказанная Министерством образования и науки (МОН) оценка экономического воздействия, сообщает ЛЕТА.

Из них 9,4 миллиона евро составил прямой вклад от реализации проектов, 1,8 миллиона евро — эффект от цепочек поставок, а ещё 2,2 миллиона евро — экономическая активность, вызванная потреблением населения. По оценке министерства, каждый вложенный в программы ЕКА евро приносит 1,4 евро общего вклада в экономику Латвии.

В период с 2021 года по июнь 2025 года латвийским организациям в рамках программ ЕКА было выделено 12,1 миллиона евро, при поддержке которых реализованы 73 проекта. Более 80% средств направлены на исследования и разработку, способствуя созданию новых технологий и инноваций.

Деятельность ЕКА в Латвии до сих пор обеспечила примерно 185 рабочих лет — из них 115 непосредственно в реализуемых проектах и ещё 70 лет в цепочках поставок и смежных отраслях. По расчётам, каждые 100 прямых рабочих лет создают около 160 рабочих лет в латвийской экономике.

Квалификация занятых в отрасли специалистов относительно высока — 58% работников имеют степень магистра или доктора.

Одновременно, по состоянию на июль 2025 года, латвийские компании заключили коммерческие контракты вне ЕКА на сумму 15 миллионов евро. Это, по мнению МОН, подтверждает международную конкурентоспособность отрасли и её потенциал роста.

Оценку провела компания экономического анализа и консалтинга Oxford Economics.

С 2020 года Латвия является ассоциированным членом ЕКА. За участие страны в агентстве отвечает Министерство образования и науки, которое координирует космическую политику Латвии и международное сотрудничество в этой сфере. Министерство продолжает работу, чтобы обеспечить активное участие Латвии в следующем периоде сотрудничества с ЕКА — 2027–2034 годы.

Читайте нас также:
#наука #Латвия #технологии #исследования #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    25-го ноября

    Космос -это как ,,Черная дыра,,Куда ушли деньги -не узнаешь никогда.Пропали на бесконечных просторах вселенной😀

    9
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Руководство «Реала» впервые за 123 года может продать часть клуба
Изображение к статье: «Поколение 50+ в Латвии ментально травмировано», — исследователь о наследии русификации и торможении экономики
Изображение к статье: У Латвии впереди еще долгий путь в развитии кредитования
Изображение к статье: От невыплат до эксплуатации: иностранные работники всё чаще становятся жертвами в Латвии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Звезды, которые выбирают трезвый образ жизни несмотря на частые вечеринки
Lifenews
Изображение к статье: Классика против новаторства: какие правила в отношении сумок мы нарушаем
Люблю!
Изображение к статье: Зима, холода - и все это в прекрасном Париже. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Самые мощные производственные и технологические инновации в мире на выставке Tech Industry 2025
Люблю!
Изображение к статье: По вопросу мирных переговоров западные союзники «на одной волне» - Силиня
Политика
Изображение к статье: В Женеве премьерка Юлия Свириденко следовала за экс-министром обороны Рустемом Умеровым. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео