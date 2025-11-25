Участие Латвии в программах Европейского космического агентства (ЕКА) с 2020 года обеспечило общий вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) в размере 13,4 миллиона евро, свидетельствует заказанная Министерством образования и науки (МОН) оценка экономического воздействия, сообщает ЛЕТА.

Из них 9,4 миллиона евро составил прямой вклад от реализации проектов, 1,8 миллиона евро — эффект от цепочек поставок, а ещё 2,2 миллиона евро — экономическая активность, вызванная потреблением населения. По оценке министерства, каждый вложенный в программы ЕКА евро приносит 1,4 евро общего вклада в экономику Латвии.

В период с 2021 года по июнь 2025 года латвийским организациям в рамках программ ЕКА было выделено 12,1 миллиона евро, при поддержке которых реализованы 73 проекта. Более 80% средств направлены на исследования и разработку, способствуя созданию новых технологий и инноваций.

Деятельность ЕКА в Латвии до сих пор обеспечила примерно 185 рабочих лет — из них 115 непосредственно в реализуемых проектах и ещё 70 лет в цепочках поставок и смежных отраслях. По расчётам, каждые 100 прямых рабочих лет создают около 160 рабочих лет в латвийской экономике.

Квалификация занятых в отрасли специалистов относительно высока — 58% работников имеют степень магистра или доктора.

Одновременно, по состоянию на июль 2025 года, латвийские компании заключили коммерческие контракты вне ЕКА на сумму 15 миллионов евро. Это, по мнению МОН, подтверждает международную конкурентоспособность отрасли и её потенциал роста.

Оценку провела компания экономического анализа и консалтинга Oxford Economics.

С 2020 года Латвия является ассоциированным членом ЕКА. За участие страны в агентстве отвечает Министерство образования и науки, которое координирует космическую политику Латвии и международное сотрудничество в этой сфере. Министерство продолжает работу, чтобы обеспечить активное участие Латвии в следующем периоде сотрудничества с ЕКА — 2027–2034 годы.