От невыплат до эксплуатации: иностранные работники всё чаще становятся жертвами в Латвии

Бизнес
Дата публикации: 25.11.2025
LETA
Изображение к статье: От невыплат до эксплуатации: иностранные работники всё чаще становятся жертвами в Латвии
ФОТО: LETA

Число жалоб граждан третьих стран на нарушения трудового права различной степени тяжести, с которыми они сталкиваются в Латвии и которые порой граничат с торговлей людьми, постоянно растет, пишет Diena.

Это и невыплаченные зарплаты, и ненормированный рабочий день, и увольнения без предупреждения. Такие случаи попадают в поле зрения и организации "Убежище "Надежный дом"", и Государственной трудовой инспекции.

Социальная реабилитация жертв торговли людьми финансируется государством, и раз в два года Министерство благосостояния объявляет конкурс на предоставление этих услуг. В конкурсе обычно участвуют две организации - "Центр Марта" и "Надежный дом", который работает с пострадавшими в результате торговли людьми еще с 2007 года.

"Мы стараемся поставить их на ноги и вернуть в общество", - сказала на выездном заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам член правления "Убежища "Надежный дом"" Гита Мирушкина, характеризуя работу организации.

За десять месяцев этого года за помощью в организацию обратились 24 человека - пять женщин и 19 мужчин. Из них лишь один был направлен в "Надежный дом" полицией. В трех случаях это была сексуальная эксплуатация, в одном - фиктивный брак, а в 20 - нарушения трудового законодательства. За помощью обратились один гражданин Конго, один гражданин Узбекистана, два гражданина Индии, четыре гражданина Латвии и 14 граждан Таджикистана.

Случаи тех, кто попадает в "Надежный дом" не в рамках уголовных процессов, по которым признаны потерпевшими, рассматривает специальная комиссия, в которую входят юрист, психолог и социальный работник. Они выслушивают человека, но не расследуют произошедшее. Затем принимается решение о признании человека жертвой торговли людьми, но тем, кто критериям не соответствует, в помощи отказывают.

Когда организация только начинала работу в этой сфере, среди обращавшихся за помощью были только жители Латвии, а сейчас большинство тех, кому нужна помощь, - приезжие из других стран. Обеспокоенность вызывает рост числа проблем у людей, прибывающих в Латвию для работы. В основном они заняты в строительстве, при этом часто не на частных объектах, а на крупных проектах государственного масштаба, например, больницы "Гайльэзерс", "Rail Baltic". Также нарушения в отношении иностранных рабочих фиксируются в сельском хозяйстве, производстве и сфере услуг, то есть там, где требуется низкоквалифицированная рабочая сила, рассказала Мирушкина.

#права человека #Латвия #миграция #торговля людьми
