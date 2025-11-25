Baltijas balss logotype
Руководство «Реала» впервые за 123 года может продать часть клуба

Бизнес
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Президент испанского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес анонсировал возможность продажи небольшой доли клуба сторонним инвесторам, пишет Financial Times со ссылкой на заявления Переса, сделанные в воскресенье на ежегодном собрании владельцев клуба.

По словам Переса, голосование по первой в 123-летней истории клуба продаже доли может состояться в ближайшее время, при этом новые инвесторы должны будут "уважать наши ценности, способствовать росту клуба и помогать защитить наше наследие от внешних атак". Размер доли он оценил примерно в 5%.

Структура сделки предполагает создание нового юрлица, которое будет полностью принадлежать болельщикам и владельцам клуба - так называемым "socios", число которых насчитывает порядка 100 тысяч. Долю в этом подразделении и смогут приобрести инвесторы. Такая сделка поможет оценить рыночную стоимость легендарного клуба, отметил Перес.

"Реал", многократный победитель Ла-Лиги и Лиги чемпионов, в прошлом году получил выручку в размере 1,1 млрд евро - больше, чем любая другая спортивная команда в мире.

Ранее в ноябре стало известно, что американская инвестиционная компания Apollo приобрела долю в другой испанской команде, принадлежащей socios - мадридском "Атлетико". Клуб был оценен в 2,2 млрд евро.

Видео