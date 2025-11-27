В середине ноября была достигнута политическая договоренность об отмене льготного порога таможенного налога на товары стоимостью до 150 евро, поступающие в Евросоюз (ЕС), пишет Diena.

Только в прошлом году в ЕС было импортировано 4,6 млрд таких товаров, 91% из которых поступило из Китая. Новая пошлина/плата за обработку в размере двух евро на товары стоимостью до 150 евро из стран, не входящих в ЕС, может быть введена уже в следующем году, хотя ранее планировалось применять ее только с 2028 года. Это означает, что покупки на платформах электронной коммерции из третьих стран станут дороже.

ЕС таким образом пытается бороться с массовым и дешевым китайским импортом, продающимся на платформах "Temu", "Shein", "AliExpress" и других.

Еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис отметил, что взимание таможенных пошлин за такие посылки является важным шагом для обеспечения равных условий конкуренции для европейских предприятий.

В Службе государственных доходов (СГД) изданию "Diena" пояснили, что предусмотренная для отправлений электронной коммерции плата за обработку будет распространяться на каждую отдельную позицию покупки. Например, если в заказе три пары носков и два полотенца, плата составит два евро за носки (независимо от количества пар) и два евро за полотенца (независимо от их количества). На вопрос о том, не приведет ли это к росту покупок товаров комплектами, СГД ответила, что отдельной позицией могут считаться только наборы, оформленные как комплект в интернет-магазине - например, подарочный набор или комплект постельного белья. Если товары продаются отдельно, они рассматриваются как отдельные позиции, и это не окажет существенного влияния на общий процесс покупок.

Остается открытым вопрос, насколько эффективной будет такая пошлина. Президент Ассоциации розничной торговли Франции Александр Бомпар, который также возглавляет сеть супермаркетов "Carrefour", в июле заявил, что пошлина в два евро за дешевые посылки - это "шутка", сообщает "Reuters". Тем не менее представители различных отраслей в Европе оценивают это решение положительно.

"Несмотря на то, что пошлина в два евро не станет универсальным решением, она все же уменьшит преимущество искусственно заниженных цен в сегменте мелких посылок, активно используемых такими платформами, как "Temu" и "Shein"", - отметил руководитель по продажам "220.lv Marketplace" Карлис Озолс.