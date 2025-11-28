Baltijas balss logotype
Уезжают из Риги: спрос на жильё в регионах стремительно растёт 0 1078

Бизнес
Дата публикации: 28.11.2025
LETA
Изображение к статье: Уезжают из Риги: спрос на жильё в регионах стремительно растёт
ФОТО: Unsplash

Рынок жилья в Латвии вновь демонстрирует активность, отмечают эксперты сферы недвижимости и кредитования, пишет Diena.

В 2025 году увеличилось как количество сделок, так и объем выданных ипотечных кредитов. "Можно прогнозировать дальнейший рост активности, так как сформировался накопленный спрос. Есть жители, готовые финансово к покупке жилья, но многие еще выжидают", - констатировала аналитик по рынку "Latio" Ксения Иевлева.

Одной из заметных тенденций эксперты называют растущий интерес к жилью в регионах Латвии, а не только в Риге и Рижском районе. Причины сохраняются с периода пандемии: укоренилась модель удаленной работы, люди ищут более комфортные условия для разных этапов жизни - с маленькими детьми или на пенсии.

"Региональные города с развивающейся предпринимательской деятельностью выгодны покупателям: цены на недвижимость ниже, чем в Риге, а возможности доступа к услугам часто равны", - отмечает руководитель сферы ипотечного кредитования "Swedbank" Марика Тома.

Эксперт по рынку жилья банка "Citadele" Артис Зейля добавляет, что удаленная работа существенно расширила географию выбора жилья.

"Раньше было сложно жить в Кулдиге и работать в Риге, теперь удаленная или частично удаленная работа позволяет выбирать место жительства исходя из личных предпочтений, а не только расположения рабочего места", - поясняет он.

По данным Центрального статистического управления, в третьем квартале текущего года в Латвии дистанционно работали 77,4 тыс. человек, что составляет 10,2% от всех занятых. Наибольшая доля удаленных работников - 55% - приходится на финансовую и страховую сферы.

Зейля также обращает внимание на эмоциональный фактор: "Выбор жилья в отдаленных от Риги местах часто связан с личной привязанностью к городу или региону, где человек жил ранее".

#недвижимость #Латвия #регионы #удаленная работа
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
