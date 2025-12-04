Baltijas balss logotype
Европа рассчитывает обеспечить себя ресурсами по примеру Японии 0 85

Бизнес
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС.

Редкоземельные металлы водятся и в ЕС.

Идея возникла на фоне проблем в мировой торговле.

Новый план Еврокомиссии (ЕК) по укреплению поставок критически важного сырья в ЕС предполагает обеспечение Европы редкоземельными элементами и другими важными материалами по японскому образцу. Об этом сообщил портал Euractiv.

Отмечается, что план, который представил еврокомиссар Стефан Сежурне, в Брюсселе называют "вдохновленным Японией". По информации портала, Сежурне сообщал, что новый план ЕК будет включать в себя создание запаса важного сырья и системы совместных закупок по образцу Японии, где эти методы обеспечения ископаемыми уже используют.

Портал напоминает, что власти бедной природными ресурсами Японии еще в 2010 году решили снизить зависимость от Китая в сфере поставок сырья. Реализацию этой инициативы обеспечивает Японская организация по безопасности в области энергетики и поставок металлов (JOGMEC). Она закупает критически важное сырье и создает его запас. Информация о местах, где он хранится, является государственной тайной. Компании могут получить доступ к запасам только после исчерпания собственного сырья. При необходимости власти могут принять решение о продаже хранимого сырья. Кроме того, организация финансирует не только переработку сырья внутри Японии, но и инвестирует в разведку новых месторождений полезных ископаемых по всему миру, а также поддерживает японские компании за рубежом.

По оценке портала, в Европе есть несколько факторов, препятствующих созданию подобной системы. Нет точных гарантий, что сырье, нужное одной стране ЕС, будет надежно храниться в другой. Кроме того, у членов ЕС нет достаточного количества людей, чтобы направить их на разведку месторождений в других частях планеты. Финансовые проблемы также могут затруднить создание системы обеспечения ресурсами по японскому образцу.

Портал отмечает, что желание европейских политиков выработать новый план обеспечения ЕС критически важными материалами возникло на фоне проблем в мировой торговле. Положение Евросоюза усугубляют как высокие импортные пошлины президента США Дональда Трампа, так и ограничения Китая на поставки редкоземельных элементов, необходимых европейской промышленности. По данным ЕК, Евросоюз до сих пор импортирует 100% редкоземов для постоянных магнитов и 97% магния из Китая.

#импорт #Япония #торговля #геополитика #металл #экономика #политика
