С декабря Центральное статистическое управление (ЦСУ) стало посредником данных между тремя крупнейшими продовольственными сетями и инструментами для сравнения цен, пишет Latvijas Avīze.

"Rimi", "Lidl" и "Maxima" теперь ежедневно передают оперативную информацию по определенным товарам. Но пока официальный запрос на получение данных для создания инструмента мониторинга цен подала в ЦСУ лишь компания "Lēta pārtika", внедряющая платформу для сравнения цен "Letapartika.lv".

"Лучше станет, но не думаю, что это приведет к какому-то существенному прорыву", - так оценивает новый порядок получения данных от супермаркетов Артур Зыков, создатель инструмента "Cenudepo".

Он еще не подал заявку в ЦСУ, но готовит необходимые документы. На вопрос, могут ли инструменты сравнения цен повлиять на стоимость продуктов в магазинах, Зыков признался, что поменял свое мнение:

"Раньше я был уверен, что ценовые инструменты способны влиять на процесс, сейчас - уже нет".

По его наблюдениям, рост цен продолжается: стоимость либо повышается постепенно на несколько центов, либо уменьшается вес упаковки, чем маскируется фактическое подорожание.

Представитель "Letapartika.lv" и член правления ООО "Lēta pārtika" Никола Скуя отмечает, что интеграция данных через ЦСУ позволит отразить предложения наиболее востребованных торговых сетей, улучшить автоматизацию процессов и повысить качество данных. Освободившееся время планируется направить на развитие функционала, включая персонализацию и более информативное отображение данных об инфляции.

По данным ЦСУ, с мая по октябрь цены на продукты в целом снизились на 0,2%. Скуя убеждена, что подключение более широкого круга торговцев повысит прозрачность и конкуренцию в отрасли: "Наша цель - отразить предложения всех розничных продавцов продовольствия, чтобы обеспечить полноценное сравнение цен. Но создать техническую инфраструктуру для передачи данных сложно, особенно для мелких торговцев, чьи системы часто нестандартизированы или несовместимы с автоматизированной передачей. Поэтому мы настойчиво обращаемся ко всем торговцам и предлагаем помощь в технических вопросах для постепенного присоединения".