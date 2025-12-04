Орденский капитул решил отозвать орден Третьей степени Креста признания у предпринимателя Юриса Спрукулиса, осуждённого за мошенничество с фондами Европейского союза, следует из заявления президента Латвии Эдгара Ринкевича, пишет ЛЕТА.

Руководителю крестьянского хозяйства «Vecsiljāņi» и создателю бренда «Ievas siers» Спрукулису 4 апреля 2023 года был присвоен орден Третьей степени Креста признания. Однако в сентябре этого года вступил в силу приговор суда, по которому в деле о мошенничестве с финансированием ЕС Спрукулису был назначен штраф в размере 75 480 евро, а с его предприятия постановлено взыскать ещё 425 500 евро.

В заявлении не уточняется обоснование решения Капитула орденов. Ранее Канцелярия президента подчеркивала, что не комментирует решения, принятые на заседаниях Капитула, или дискуссии, касающиеся присвоения или отзыва высших государственных наград конкретным лицам.

Как ранее агентству ЛЕТА пояснили в Европейской прокуратуре, предприниматель из Земгале был признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных третьей частью 177-й статьи Уголовного закона — мошенничество в крупных размерах. Преступления были совершены в интересах юридического лица, получателя государственной и европейской финансовой поддержки.

Уголовный процесс, начатый в Европейской прокуратуре в 2023 году и расследованный в тесном сотрудничестве с Государственной полицией, выявил признаки мошенничества в двух проектах, софинансируемых Европейским сельскохозяйственным фондом развития села. Они реализовывались в 2019–2020 и 2022–2023 годах и администрировались Службой поддержки села.

Было установлено, что в интересах принадлежащего предпринимателю предприятия в сфере молочного животноводства были похищены государственные и европейские средства в размере 901 095 евро. В ходе расследования Европейская прокуратура предотвратила возможность хищения оставшихся 623 955 евро публичного финансирования по второму проекту, сообщили в прокуратуре.

Следствие доказало, что строительство сельскохозяйственных зданий в обоих проектах осуществлялось не третьим лицом, не связанным с получателем поддержки и честно выигравшим конкурс, как того требует закон, а юридическими лицами, связанными с самим предпринимателем.

В фиктивных конкурсах, объявленных предприятием, принадлежащим предпринимателю, фактически побеждал он сам — через подконтрольную и тайно управляемую им фирму, формально зарегистрированную на другое физическое лицо.

Таким образом, в строительстве и поставке строительных материалов участвовали как «победившая в тендере» фирма, так и сам получатель поддержки, а также ещё одно предприятие, связанное с предпринимателем.

Кроме того, предприниматель обеспечил подготовку документов с фиктивным содержанием и осуществление перевода средств между вовлечёнными фирмами, чтобы скрыть игнорирование требований конкурсной процедуры и очевидный конфликт интересов, а также тот факт, что фактическая стоимость строительства по ряду позиций была ниже, чем указано в документах, представленных в Службу поддержки села, сообщили в прокуратуре.

Эти действия предпринимателя были направлены на то, чтобы, тайно занизив фактические расходы проекта, его предприятие смогло максимально уклониться от вложения собственной части финансирования.

Во время расследования уголовного процесса получатель поддержки полностью возместил Службе поддержки села похищенное публичное финансирование.