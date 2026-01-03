Baltijas balss logotype
Президент США запретил продажу американского производства чипов 0 295

Бизнес
Дата публикации: 03.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Президент США запретил продажу американского производства чипов

Президент США Дональд Трамп заблокировал сделку по приобретению компанией HieFo из Делавэра (США) активов у аэрокосмической и оборонной компании Emcore из Нью-Джерси (США), сославшись на соображения национальной безопасности.

В опубликованном в пятницу Белым домом указе сообщается, что HieFo «контролируется гражданином Китайской Народной Республики» и что приобретение ею бизнеса Emcore в 2024 году несёт риски того, что она может «предпринять действия, угрожающие национальной безопасности Соединённых Штатов».

Поэтому указом запрещается приобретение «активов, включающих цифровые чипы и связанные с ними предприятия по проектированию, изготовлению и обработке пластин» Emcore.

В 2024 году компании объявили о завершении сделки, в рамках которой HieFo купила бизнес компании Emcore по производству чипов и изготовлению пластин из фосфида индия за $2,92 млн. Тогда же HieFo сообщила, что её соучредителями являются Гензао Чжан, бывший вице-президент Emcore по инжинирингу, и Гарри Мур, бывший старший директор по продажам Emcore.

Как сообщило Министерство финансов США после выхода указа Трампа, Комитет по иностранным инвестициям в США выявил в ходе расследования сделки угрозу национальной безопасности страны. В заявлении не уточняется, в чём именно заключается угроза национальной безопасности США.

#США #инвестиции #безопасность #технологии #национальная безопасность #экономика #политика
Оставить комментарий

Видео