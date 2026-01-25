Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

С чего бы это – в Латвии вдруг упали цены на говядину 2 10665

Бизнес
Дата публикации: 25.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: С чего бы это – в Латвии вдруг упали цены на говядину

Закупочная цена говядины в Латвии в ноябре 2025 года по сравнению с октябрём снизилась на 7%, свидетельствуют данные Министерства земледелия.

При этом до сих пор говядина стремительно дорожала – средняя цена на говядину в ЕС в период с ноября 2024 года по октябрь 2025 года выросла на 24,4%, а в Латвии — на 34,7% по сравнению с периодом с ноября 2023 года по октябрь 2024 года.

Средняя закупочная цена говяжьей туши в Латвии в ноябре прошлого года составила 523,49 евро за 100 килограммов, что на 13,9% меньше среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС), где она составляла 608,33 евро.

В министерстве указывают, что за восемь месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года производство говядины в Латвии уменьшилось на 9,5%.

Бывает и хуже – в Венгрии и Румынии производство мяса увеличилось на 26,7%, на Мальте — на 25,4%.

×
Читайте нас также:
#сельское хозяйство #цены #Латвия #инфляция #производство #говядина #экономика #статистика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
6
8
0
2
1
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео