Закупочная цена говядины в Латвии в ноябре 2025 года по сравнению с октябрём снизилась на 7%, свидетельствуют данные Министерства земледелия.

При этом до сих пор говядина стремительно дорожала – средняя цена на говядину в ЕС в период с ноября 2024 года по октябрь 2025 года выросла на 24,4%, а в Латвии — на 34,7% по сравнению с периодом с ноября 2023 года по октябрь 2024 года.

Средняя закупочная цена говяжьей туши в Латвии в ноябре прошлого года составила 523,49 евро за 100 килограммов, что на 13,9% меньше среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС), где она составляла 608,33 евро.

В министерстве указывают, что за восемь месяцев прошлого года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года производство говядины в Латвии уменьшилось на 9,5%.

Бывает и хуже – в Венгрии и Румынии производство мяса увеличилось на 26,7%, на Мальте — на 25,4%.