На латвийском предприятии Baltic Dairy Board в Бауске, принадлежащем литовской молокоперерабатывающей группе Vilvi Group, завершено строительство сыроваренного завода и установка оборудования. В проект инвестировано более 60 миллионов евро, и предприятие уже начало коммерческое производство сыра, сообщили в компании.

Первая партия сыра, произведенная на заводе, во второй половине января была отправлена заказчикам в Италию.

После выхода на полную мощность на новом заводе будет создано более 100 рабочих мест, а годовой объем производства сыра достигнет 18 тысяч тонн. Продукцию планируется экспортировать более чем в 40 стран мира.

В компании отмечают, что завод, построенный на территории принадлежащего Vilvi Group молокоперерабатывающего предприятия Baltic Dairy Board, является крупнейшим инвестиционным проектом в истории группы. Производство полностью автоматизировано и роботизировано, а также оснащено современными технологиями.

Общая стоимость проекта превышает 60 миллионов евро, часть инвестиций профинансировало правительство Латвии.

Генеральный директор Vilvi Group Гинтарас Берташюс пояснил, что решение строить завод именно в Латвии было обусловлено не только выгодным географическим положением с точки зрения логистики и сотрудничеством с местными поставщиками молока, но и поддержкой со стороны латвийского государства — государственное финансирование покрывает около пятой части стоимости проекта.

Берташюс отметил, что решение строить завод именно в Латвии было обусловлено сразу несколькими факторами.

«В Бауске у нас уже была собственная территория и инфраструктура, подходящая для переработки молока и сыворотки. Это позволило оптимизировать инвестиционные затраты по сравнению с альтернативными вариантами нового строительства в Литве. Кроме того, логистика станет эффективнее, поскольку значительную часть сырого молока группа закупает именно в Латвии и Эстонии», — сказал Берташюс.

Он подчеркнул, что, несмотря на расширение производства в Латвии, Vilvi Group сохраняет сильные позиции и производственные мощности в Литве, где работают шесть из семи предприятий группы.

В состав Vilvi Group входят предприятия Vilkyškių pieninė, Modest, Kelmės pieninė, Kelmės pienas, Pieno logistika, а также приобретенное в 2021 году латвийское предприятие Baltic Dairy Board.

Согласно данным Lursoft, в 2024 году Baltic Dairy Board работало с оборотом 12,1 миллиона евро, что на 8% больше, чем годом ранее. Прибыль компании составила 418 550 евро, тогда как годом ранее предприятие работало с убытками. Единственным владельцем Baltic Dairy Board является зарегистрированная в Литве компания Vilkyškių pieninė.

Vilvi Group продолжает расширение: 16 января к группе официально присоединилось приобретенное предприятие Marijampolės pieno konservai.