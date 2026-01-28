Объем потребленного в Латвии природного газа в 2025 году уменьшился на 1,5% по сравнению с 2024 годом, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В прошлом году в Латвии было потреблено 8,832 тераватт-часа (ТВтч) природного газа, а в 2024 году - 8,962 ТВтч.

В декабре в Латвии было потреблено 1,04 ТВт-ч природного газа, что на 1% меньше, чем в том же месяце предыдущего года.

В январе 2025 года Латвия потребила 1,183 ТВт-ч природного газа (-38,8%), в феврале - 1,654 ТВт-ч природного газа (+24,2%), в марте - 947 559 мегаватт-часов (МВт-ч) (+4,4%), в апреле - 554 795 МВт-ч (+8,1%), в мае - 345 520 МВт-ч (+56,1%), а в июне - 198 287 МВт-ч, что на 13,8% больше по сравнению с тем же месяцем предыдущего года.

В июле в Латвии было потреблено 329 817 МВтч природного газа (-9,9%), в августе - 357 829 МВтч природного газа (-18,8%), в сентябре - 410 364 МВтч (-20,4%), в октябре - 759 259 МВтч (+32,3%), а в ноябре - 1,051 ТВтч природного газа, что на 12,4% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года.

Уже сообщалось, что объем потребленного в Латвии природного газа в 2024 году увеличился на 6,6% по сравнению с 2023 годом, достигнув 8,962 ТВтч.