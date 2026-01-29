За уклонение от уплаты налогов, в результате которого государству был причинен ущерб в особо крупном размере, некий мужчина обязан возместить государству 689 тысяч евро, сообщили в прокуратуре.

Обвиняемый признал вину по уголовному делу о ведении предпринимательской деятельности в значительном объеме без предусмотренного законом разрешения и без уплаты налогов. Приговор Рижского городского суда вступил в силу 20 января текущего года.

В результате работы Государственной полиции и прокуратуры по налоговым и таможенным делам виновное лицо было привлечено к ответственности, а причиненный государству ущерб — взыскан. В пользу Латвийского государства как потерпевшей стороны, интересы которой представляет Служба государственных доходов (СГД), обвиняемый обязан выплатить компенсацию в размере 609 100,32 евро. Еще 80 000 евро он возместил до вынесения приговора.

Обвиняемый занимался предпринимательской деятельностью в сфере распространения электронных курительных устройств и жидкостей для их заправки. С целью дальнейшей реализации и без специального разрешения (лицензии) утвержденного держателя склада он хранил акцизные товары в одном из магазинов в Риге. До 26 ноября 2022 года обвиняемый там хранил 38 535 одноразовых электронных сигарет, 53 927 емкостей с жидкостями для их заправки различного объема, а также 3 171 130 мл жидкости для электронных сигарет. Реализация продукции осуществлялась потребителям в Латвии через дистанционные договоры.

Кроме того, обвиняемый умышленно и без уважительных причин не рассчитал и не уплатил акцизный налог в размере 689 100,32 евро, действуя с целью уклонения от его уплаты.

Объем изъятых жидкостей оказался рекордным — его хватило бы примерно для заправки двух миллионов электронных сигарет.

В прокуратуре также отмечают, что в случае попадания такой продукции к потребителям она нанесла бы ущерб не только интересам государственной экономики, но и здоровью людей.

С учетом признания вины и раскаяния, частичного возмещения ущерба и согласия продолжить его выплату, а также того, что обвиняемый ранее не привлекался к уголовной ответственности и воспользовался предусмотренным Уголовно-процессуальным законом правом на сотрудничество, прокурор заключил с ним соглашение о признании вины и наказании.

Соглашение было утверждено приговором Рижского городского суда 7 января 2026 года. Мужчине назначены общественные работы продолжительностью 415 часов, а также лишение права заниматься коммерческой деятельностью в сфере оборота акцизных товаров сроком на четыре года и семь месяцев.