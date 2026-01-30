Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП) планирует встретиться с теми своими членами, которые ранее сотрудничали с Россией, чтобы оценить, какие шаги были предприняты для прекращения этого сотрудничества, заявила в интервью агентству LETA председатель правления ЛТПП Катрине Зариня.

Она пояснила, что после того как Министерство экономики ранее опубликовало список компаний, ЛТПК установила, что часть её членов после полномасштабного вторжения России в Украину сохраняла экспортные связи с Россией и Беларусью.

Зариня отметила, что с этими членами палаты состоялись встречи и переговоры, чтобы выяснить, будут ли они продолжать сотрудничество с Россией, прекратят его или будут сворачивать постепенно, учитывая различия в возможностях между отраслями.

Ряд членов ЛТПП проинформировали о прекращении сотрудничества с Россией, и в отношениях с ними со стороны ЛТПП ничего не изменилось. В то же время были компании, которые заявили, что не планируют прекращать сотрудничество с Россией: часть из них вышла из ЛТПП самостоятельно, а несколько компаний палата исключила, сообщила Зариня.

Также были компании, которые указали, что им требуется время для прекращения сотрудничества с Россией. С несколькими из них планируется провести встречи для уточнения ситуации.

Отвечая на вопрос о возможных действиях в случаях, если сотрудничество с Россией прекращено не будет, Зариня отметила, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально с учётом как отраслевой специфики, так и действий конкретной компании.