Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ЛТПП давит на своих членов не прекращающих сотрудничества с Россией 4 1960

Бизнес
Дата публикации: 30.01.2026
LETA
Изображение к статье: ЛТПП давит на своих членов не прекращающих сотрудничества с Россией

Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП) планирует встретиться с теми своими членами, которые ранее сотрудничали с Россией, чтобы оценить, какие шаги были предприняты для прекращения этого сотрудничества, заявила в интервью агентству LETA председатель правления ЛТПП Катрине Зариня.

Она пояснила, что после того как Министерство экономики ранее опубликовало список компаний, ЛТПК установила, что часть её членов после полномасштабного вторжения России в Украину сохраняла экспортные связи с Россией и Беларусью.

Зариня отметила, что с этими членами палаты состоялись встречи и переговоры, чтобы выяснить, будут ли они продолжать сотрудничество с Россией, прекратят его или будут сворачивать постепенно, учитывая различия в возможностях между отраслями.

Ряд членов ЛТПП проинформировали о прекращении сотрудничества с Россией, и в отношениях с ними со стороны ЛТПП ничего не изменилось. В то же время были компании, которые заявили, что не планируют прекращать сотрудничество с Россией: часть из них вышла из ЛТПП самостоятельно, а несколько компаний палата исключила, сообщила Зариня.

Также были компании, которые указали, что им требуется время для прекращения сотрудничества с Россией. С несколькими из них планируется провести встречи для уточнения ситуации.

Отвечая на вопрос о возможных действиях в случаях, если сотрудничество с Россией прекращено не будет, Зариня отметила, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально с учётом как отраслевой специфики, так и действий конкретной компании.

×
Читайте нас также:
#санкции #торговля #Латвия #бизнес #экспорт #компании #отношения #экономика #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
9
0
3

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: OpernTurm во Франкфурте.
Изображение к статье: Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Изображение к статье: Samsung грозит крупнейшая забастовка: 48 тысяч сотрудников готовы остановить работу
Изображение к статье: Девушка за компьютером на производстве

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео