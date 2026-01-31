В воскресенье потребителей электроэнергии ожидает высокий уровень цен и значительная волатильность: в вечерний час пик цена на электричество вырастет почти до 400 евро за мегаватт-час.

По данным Nord Pool, среднесуточная биржевая цена составит 177,99 евро, что на 12,4 процента больше, чем в субботу.

Ценовой пик придется на период с 17:00 до 17:15, когда за электричество придется платить 398,55 евро за мегаватт-час. Самое дешевое время суток – ночью, с 1:45 до 2:00, когда цена упадет до 61,21 евро. Уровень цен будет оставаться выше отметки в 100 евро более 16 часов.

Если в Латвии, Литве и Эстонии цена на электроэнергию находится на одном уровне, то в Финляндии ситуация значительно отличается. У северных соседей электричество в воскресенье будет стоить в среднем всего 97,90 евро, что на 45 процентов дешевле.