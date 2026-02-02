АО «Latvijas valsts meži» (LVM), учитывая позицию Совета по конкуренции (СК) и его указания по обеспечению свободной и честной конкуренции на рынке древесины, обратилось в суд с иском о признании долгосрочных договоров на заготовку леса недействительными, одновременно прося приостановить их действие до вступления в силу судебного решения, сообщили в компании, пишет LETA.

В компании отмечают, что СК с 2020 года проводит исследование заключённых Государственной лесной службой (ГЛС) долгосрочных договоров, которые LVM впоследствии приняло на себя и администрирует в соответствии с законом.

Указывается, что 19 декабря 2025 года состоялась встреча представителей СК и LVM, а 9 января 2026 года LVM получило письмо от СК с выражением обеспокоенности по поводу рисков нарушения конкурентного законодательства, связанных с этими договорами.

Уважая позицию СК, LVM подало в суд иск о признании договоров недействительными, с ходатайством приостановить их действие до окончательного судебного решения.

В LVM поясняют, что история этих договоров уходит во времена задолго до основания самой компании и не связана с её созданием и деятельностью. При учреждении LVM 26 лет назад закон о ГЛС обязал компанию взять на себя обязательства по таким договорам. LVM подчёркивает, что за всё время своей работы не заключала ни одного нового долгосрочного договора, а лишь администрировала ранее заключённые.

С момента основания компания искала способы расторгнуть данные договоры, считая чрезмерно длительные сроки их действия и порядок продления, осуществляемый региональными структурами ГЛС — окружными лесничествами, незаконными.

LVM уже обжаловала продление сроков этих договоров в 2000 и 2001 годах, обратившись в суд. Тогда суд отказал в иске и обязал компанию продолжать выполнять обязательства, вытекающие из данных соглашений.

Как ранее сообщалось, в конце сентября 2025 года передача «Ничего личного» (Nekā personīga / TV3), ссылаясь на заключение СК, сообщила, что долгосрочные договоры LVM не соответствуют принципам конкурентной нейтральности.

СК начал исследование этих соглашений два года назад. Исторические договоры были подписаны после восстановления независимости Латвии с целью обеспечить определённую стабильность для госпредприятий в процессе приватизации, связанных с первичной переработкой древесины. LVM приняла на себя обязательства по этим договорам, но не расторгла их из-за решения суда, запретившего это.

С 2013 года LVM переработала часть эксклюзивных соглашений, однако часть договоров осталась без изменений и действует ещё на десятилетия вперёд, один — даже до 2096 года. Эти соглашения предоставляют отдельным участникам рынка особые права на закупку круглых лесоматериалов, минуя аукционы, проводимые государственным предприятием. При этом гарантированные объёмы древесины, поставляемые LVM таким партнёрам, недоступны их конкурентам.

По результатам двухлетнего исследования СК пришёл к выводу, что исполнение таких договоров негативно влияет на конкуренцию в конкретном сегменте рынка. Сейчас отдельные компании, обладающие такими соглашениями, находятся в привилегированном положении по сравнению с другими, которым приходится участвовать в аукционах и конкурировать между собой за лесоматериалы, отметил представитель СК.

СК исследовал сделки LVM с компаниями, имеющими долгосрочные договоры на заготовку леса. Среди них — несколько предприятий группы «Pata»: «Pata Saldus», «Pata Strenči», «Pata Jēkabpils». Преимущества также получила дочерняя компания «Pata Strenči» — ООО «Berivs», а также ООО «Krebsar», ООО «Jēkabpils kokapstrāde» и ООО «Metsa Forest Latvia». С 2020 по 2024 год таким партнёрам было реализовано свыше двух миллионов кубометров круглых лесоматериалов на сумму более 202 миллионов евро.

В 2024 году LVM достигла оборота в 586,129 миллиона евро — это на 6,4% меньше, чем в 2023 году, а прибыль снизилась на 32% — до 150,131 миллиона евро.

Компания зарегистрирована в 1999 году, её уставной капитал составляет 525,989 миллиона евро. LVM управляет государственными лесными землями. Единственным владельцем компании является государство, а держателем акций — Министерство земледелия.